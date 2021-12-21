Stacy最近愛上穿這款保暖衣與修飾褲。（防護伊生提供）

Stacy現在的生活相當簡約。（防護伊生提供）

曾是《戲說台灣》固定班底的藝人Stacy周宥伶，最近常被眼尖戲迷發現她在捷運站出口擺攤做生意，由於被認出的機率越來越高，所以，每當客人以質疑的眼神望著她欲言又止時，她都會大方坦承「沒錯，我就是妳想的那個人！」

Stacy說：「 只要沒有通告跟服事，我每天下午2點到晚上9點，都會固定在松山捷運口擺攤，販售各種飾品，大到帽子、圍巾，小到髮飾、項鍊、戒指，可別小看這些裝飾品，只要運用得宜，它們的存在對增添女性魅力，有著小兵立大功、畫龍點睛的卓越貢獻。」

擺攤到現在歷時10個月有餘，Stacy表示，除了剛開始的幾天，因為內心不習慣的抗拒而不適應外，如今已練就一身銷售業務的功力，面對不同性情、不同消費習慣的客戶群，她都能應對得宜也因此累積了一群基本客源，還曾被讚是笑容最美、態度最真的客服員！

對於日後的生涯規畫，Stacy表示沒通告的日子，除了會開始經營直播，也不會放棄在松山擺攤的攤位，她說：「 因為我跟弟弟要負責1家4口的家用，姑姑跟奶奶是我們姊弟倆最甜蜜的負擔，我喜歡這種自食其力的生活，目前我們最大的開銷就是房貸，其他日用消費都還好，除了房貸約2萬元，1家4口每月的日常生活費大約在10000至15000元之間，我們力行持守簡單生活原則，連擺攤工作都自帶便當，全家和樂融融日子過得一點都不苦，反而有著出人意外的大平安。」

已脫離演藝圈一段時日的她，最近因經紀人兼教友許欣雲的關係，接觸了時下最夯的醫療級寢具石墨烯系列商品，開啟了重返演藝圈的機緣，她親自使用石墨烯材質的保暖衣與修飾褲後主動分享，但也因此帶來不少困擾，她說：「因為它的CP值非常物美價廉，因此很多顧客、朋友都問我推薦的是不是山寨版，我在此慎重聲明絕對不是山寨版，這家是以口碑跟回購率取勝攻佔市場率的。」還透露廠商透過她經紀人捐贈了150床羽絨被，經教會、台灣綠色方舟全人關懷協會送給偏遠地區有需要的民眾，「這是我從影這麼多年來，第一次遇見這麼有溫度、效率又這麼火速的合作廠商，真的很暖心！」