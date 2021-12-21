根據韓國國防技術規劃與發展研究所 (KRIT) 發表的《2021 年全球國防市場年鑑》，韓國的國防武器出口創下新紀錄，世界國防出口總額的比例躍升至 2.7%，成為世界第9大武器出口國。

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據KRIT公佈的數據，韓國的武器出口排名在2015~2019年期間是世界第10名，到了2016~2020年期間，增加1名，成為世界第9大武器出口國。

該研究所表示，原本韓國武器在全球武器出口市場僅佔0.9%，在最近4年躍升至 2.7%，其原因是韓國的武器品質可與傳統武器出口國相媲美，但價格卻更有優勢。

更有意思的是，韓國武器所出口的對象並不只是開發中國家，也有歐洲國家，比如韓國武器最主要的出口客戶竟是英國，達到14%；其次是菲律賓，佔12%，泰國占11%。

韓國最受歡迎的的武器是K-9系統自走砲，它是155公釐52倍徑的自走榴彈炮，射程可達40~55公里，已賣出超過450門；另外T-50/FA-50教練/戰鬥/攻擊機也很受歡迎，雖然性能僅屬中下，但是價格僅2500~3000萬美元，對於發展中國家很有誘惑性。

韓國T-50/FA-50教練/戰鬥/攻擊機，雖然有點「高不成低不就」，但是對國家衝突較小的開發中國家也算夠用。(圖/KAI)

韓國不但武器賣的多，進口量也多。在年鑑中，韓國被列為世界第7大武器進口國，最主要的購買武器是F-35戰機。排行第1的武器進口國是沙烏地阿拉伯，其次依序是印度、埃及、澳大利亞、中國大陸和阿爾及利亞。