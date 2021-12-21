行政院政務委員唐鳳日前在白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示問題畫面遭到切換；同時，唐鳳原定16日線上出席韓國「第四次工業革命委員會」，也突遭韓方取消邀請，外交部也為此向韓方抗議，引發各界關注。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾認為，台灣只是美國的棋子。

韓國政府在會議當天臨時取消唐鳳原訂發表的線上演講。外交部發言人歐江安昨天表示，該場會議是在16日下午舉行，委員會卻在台北時間當天上午7時50分以電郵通知唐鳳辦公室臨時取消邀請。

對於韓方的行為，外交部也見洪淳昌表達強烈不滿。洪淳昌表示，他對全案沒有很完整瞭解，但會向韓國外交部如實轉達我方立場。洪淳昌初步瞭解，第四次工業革命委員會是基於「綜合性考量」取消邀請，台韓關係及雙方實質合作將穩定不變等。

針對臨時取消唐鳳的演講邀約，韓聯社報導，韓國外交部官員今(21)日表示，「是綜合考慮各種條件後作出的決定」，強調「韓方與台灣保持非官方務實交流的基本立場不變」。

《中天新聞》派出記者在台北街頭詢問民眾，唐鳳「被美國斷訊」、「遭韓國放鴿子」，外交部批評韓國失禮表達嚴正抗議，你覺得？並給出5個選項讓民眾選擇：

1.承認吧！台灣只是美國爸爸的一顆棋子

2.好巧喔！接連被美國、南韓打槍

3.我傷心！連韓國都看不起台灣，好想贏韓國~

4.硬起來！鴕鳥心態、抗議有啥用？

5.四個不同意！啊…國際地位怎麼沒衝上去？

結果顯示，有20位受訪民眾參與此次投票，有10人選擇選項1，2人選擇選項3，4人選擇選項6，2人選擇選項5。受訪民眾們也表示，「為什麼？那我們要拒吃泡菜喔」、「台灣可憐哪，太小了啦」、「政府應該就是能再有積極一點的作為」。