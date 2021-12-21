南化生態園整治正在趕工中。（劉秀芬攝）

南化生態園整治正在趕工中。（劉秀芬攝）

在園區涼亭可賞山巒美景。（劉秀芬攝）

台南市休閒農業發展協會理事長賴金瑞要把休閒農業元素融入生態園區設計，希望吸引更多遊客到南化遊玩。（劉秀芬攝）

位於台南市南化區的南化生態園區，自2013年辦過芒果季活動後，因無廠商願意進駐經營，已關園近8年，今年終於有廠商願意進駐，主管單位西拉雅國家風景區管理處今年也開始重新整地造景，希望趕在明年底開放民眾入園，帶動山區觀光。

占地11公頃的南化生態園區，原屬土地銀行管理用地，鄰近台3線交通便利，距離南化烏山風景區只要10分鐘車程，2004年由南化鄉公所規畫為生態公園，水土保持局協助整地造景，有生態池、木棧道、步道，還舉辦多次食農體驗活動，但因公所無力經營，2011年移撥西拉雅國家風景區管理處。

管理處表示，接手園區後也曾舉辦過幾次活動，但因園區場地大，維護需要經費人力，因此多次公開招募廠商進駐管理，但是廠商看過現場後興趣缺缺，為維護遊客安全，暫時封園，直到今年終於有廠商願意進駐。

將承租營運的楠西溫泉業者賴金瑞表示，他到南化生態園區觀察後，發現園區有山有水，白天有雲海可看，傍晚可賞夕陽，十分適合休憩，希望沿用舊有生態農場構想，加入休閒農業元素，打造一個適合親子共遊的食農、生態體驗園區，四季都有花樹可賞，有果樹可觀察，並營造適合螢火蟲、蝴蝶棲息生態。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，管理處已編列4500萬預算，第1期工程先將園區已長滿雜草的景觀整治；明年第2期工程也已請設計公司規畫造景，將進行外環步道修繕、廣場鋪面修繕、邊坡整治，預計年底可以完工。管理處也將輔導廠商申請合法露營區、溫泉體驗池，吸引更多民眾前往休憩。

南化區長徐全立表示，南化生態園區位於台3線西拉雅遊客中心附近，鄉親都很期待南化可以多一個景點，除了可以推廣在地特色農業，還可以與烏山、龍麟山、鈺鼎步道串連，規畫南化步道之旅。