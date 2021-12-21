位於台南市南化區的南化生態園區，自2013年辦過芒果季活動後，因無廠商願意進駐經營，已關園近8年，今年終於有廠商願意進駐，主管單位西拉雅國家風景區管理處今年也開始重新整地造景，希望趕在明年底開放民眾入園，帶動山區觀光。
占地11公頃的南化生態園區，原屬土地銀行管理用地，鄰近台3線交通便利，距離南化烏山風景區只要10分鐘車程，2004年由南化鄉公所規畫為生態公園，水土保持局協助整地造景，有生態池、木棧道、步道，還舉辦多次食農體驗活動，但因公所無力經營，2011年移撥西拉雅國家風景區管理處。
管理處表示，接手園區後也曾舉辦過幾次活動，但因園區場地大，維護需要經費人力，因此多次公開招募廠商進駐管理，但是廠商看過現場後興趣缺缺，為維護遊客安全，暫時封園，直到今年終於有廠商願意進駐。
將承租營運的楠西溫泉業者賴金瑞表示，他到南化生態園區觀察後，發現園區有山有水，白天有雲海可看，傍晚可賞夕陽，十分適合休憩，希望沿用舊有生態農場構想，加入休閒農業元素，打造一個適合親子共遊的食農、生態體驗園區，四季都有花樹可賞，有果樹可觀察，並營造適合螢火蟲、蝴蝶棲息生態。
西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，管理處已編列4500萬預算，第1期工程先將園區已長滿雜草的景觀整治；明年第2期工程也已請設計公司規畫造景，將進行外環步道修繕、廣場鋪面修繕、邊坡整治，預計年底可以完工。管理處也將輔導廠商申請合法露營區、溫泉體驗池，吸引更多民眾前往休憩。
南化區長徐全立表示，南化生態園區位於台3線西拉雅遊客中心附近，鄉親都很期待南化可以多一個景點，除了可以推廣在地特色農業，還可以與烏山、龍麟山、鈺鼎步道串連，規畫南化步道之旅。
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