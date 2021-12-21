歲末寒冬，許多弱勢家庭在疫情衝擊下溫飽變成問題，位在基隆孝三路「阿信豆漿」愛心相挺，將在12月21日至23日一連三天贈送免費愛心早餐，總共200份，民眾只要有需要，無須證明就可以排隊領取，每人限拿一份，另為感謝警消人員辛勞，只要憑證件即可免費換取早餐一份，每天限量50份。

今年6月疫情三級警戒期間，為了感謝警察和清潔隊員守護市民的安全健康，「阿信豆漿」老闆印信銓偕同市議員童子瑋，親自贈送數近百份早餐到當地警察局及衛生局，慰勞同仁們防疫的辛勞。

印信銓表示，有善心人士看到上次的贈送行動，提供小額捐款，希望能透過他幫助更多的人，自掏腰包增添份數，才發起這次的愛心早餐活動，希望之後每年都可以舉辦愛心早餐活動，讓愛延續、擴大善舉。

童子瑋表示，社會的愛心與關懷是需要連動與傳遞的，非常感謝「阿信豆漿」老闆總是愛心不落人後，也非常高興自己當初想要慰勞防疫英雄的一個小小提議，可以帶動一連串的愛心行動，期待未來越來越多人能加入響應，一起來幫助真正需要幫助的人。