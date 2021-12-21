移民署新住民發展基金補助的公益活動「阿波菲斯-環遊世界『新』冒險」兒童舞臺劇在新北市登場。（移民署新北服務站提供）

移民署新住民發展基金補助的公益活動「阿波菲斯-環遊世界『新』冒險」兒童舞臺劇在新北市登場。（移民署新北服務站提供）

為推廣從小養成國際觀及尊重與包容各國文化，移民署新住民發展基金補助的公益活動「阿波菲斯-環遊世界『新』冒險」兒童舞臺劇在新北市登場，立法委員吳琪銘、移民署署長鐘景琨及新北市市議員林銘仁與現場觀眾一同享受歡樂舞臺劇的親子時光。

這齣舞臺劇描寫外星人阿波菲斯與地球人球球奇妙巧遇，接著外星人和地球人帶著孩子們從八大行星到地球七大洲，體驗世界各國不同文化的劇情，結合了地理知識與冒險探索的元素。這部讓孩子的視野與想像力能有更加全面發展的劇本，是具有三十年教學經驗的「圓園方坊」劇團團長方綉媚女士，在教學生涯中經由觀察孩子及與孩子互動中完成編劇！這場表演免費開放給新住民子女參加，當晚的劇情融入世界各國文化以及語言，劇中簡單逗趣的對話，句句都是孩子聽得懂的笑點，從頭到尾笑聲不斷。

這次參與的演員全來自「社團法人新北市國際兒童教育協會」所屬的托嬰中心老師、家長及小朋友無酬演出，並邀請現場的大朋友及小朋友一起合唱「阿波菲斯洗手進行曲」，在疫情期間讓整場表演富涵教育意義。最後在感動在心的劇情、燈光效果繽紛的舞臺及回味無限的樂曲中落幕，讓新住民擁有親子團聚的美好回憶！

移民署長鐘景琨表示，讓新住民們可以在台灣安居樂業，尤其是新住民就業、人才養成及新住民二代培力方面，一直是政府對於新住民家庭照護和服務政策中，相當重要的核心環節。而我國正值積極開發東協市場之際，會說東南亞語的新住民及其子女都將是台灣在新南向政策上重要的發展助力。

因此，移民署辦理新住民及其子女海外培力計畫、新住民子女國內培育營、新住民及其子女築夢計畫、新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫及新住民多元文化人才培訓計畫等，希望能運用其多元文化背景向下扎根，發展其在語言及文化上的優勢，讓他們成為我國的國際人才，也是開啟台灣邁向國際化的一扇窗！