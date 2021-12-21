看好中科周邊房市的開發潛力，台中七期豪宅建商寶輝建設再砸重金收購逾千坪土地！根據實價登錄揭露，位於西屯區中科民安段14筆、合計總面積1327.3坪的土地，地上物還有老牌幼兒園及王品旗下藝奇日料，分別在今年3月、7月以總價14.96億元成交，拆算土地單價來到112.8萬元！寶輝建設21日證實，該土地確為寶輝所收購。

不過，寶輝建設表示，中科周邊大面積素地稀少，目前整合還在進行中，這塊基地未來將成為「寶輝VILLAGE」造鎮案用地之一，但目前尚未有明確的推案時程。

寶輝建設首度跨出七期、插旗中科周邊推案，以國際城區開發商自許，在中科這塊四個足球場大、台中都心難得一見的8000坪完整基地上，推出「寶輝VILLAGE」大型造鎮案，分為國際莊園、世紀莊園、時代廣場三階段開發，產品規劃50～70坪，預估總銷超過210億元。

「寶輝Village」這塊8000坪的基地上，擁有三個完整街廓與四面臨路的精華土地。在設計上，三個社區獨立定位，針對不同客層的需求而設計，每區的性格和氛圍都會有所不同，連結起來成為大型開發項目。

台中房仲業者表示，中科周邊要找到面積破千坪的土地很難，尤其是這塊「住3之1」的土地來看，十分零碎，要整合成功並不容易，建蔽率55％、容積率280％，未來若能增加容積，搭配「寶輝VILLAGE」造鎮推案，在時間醞釀下，未來房價頗具想像空間。

寶輝建設今年加碼近15億元獵地，展現寶輝深耕中科的決心。據悉，「寶輝VILLAGE」造鎮案預售推出時，吸引中科高階工程師、醫師族群的青睞，成為中科房價首個站上5字頭的預售新案。