美國11月消費者物價指數與生產者物價指數年增6.8％與9.6％，創近40年及紀錄以來最高，加上聯準會（Fed）態度轉鷹，放棄通膨為暫時性說法，加快縮減購債及提前升息，根據12月美銀美林經理人調查報告顯示，轉向防禦性資產配置，現金配置比重從4.4％升至5.1％，但仍遠未達恐慌程度，顯示進場股市時機已到。

富蘭克林證券投顧表示，經理人對經濟成長前景看法持續改善，4％看好未來12個月經濟成長將改善，9％人預期獲利前景將轉佳，分別較上個月增加1及3個百分點。但央行態度轉鷹引發經理人擔憂，現金配置比重攀升至5.1％，為2020年5月來最高水平，觸發美銀美林的股市買入信號，轉出銀行、科技與原物料，轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產，對美國及歐元區股票、醫療、銀行、科技等皆為淨加碼。

富蘭克林證券投顧指出，展望2022年，經理人預期新興市場與史坦普500指數將表現最佳，看好比例分別為35％及29％。再就通膨與聯準會升息預期，55％認為通膨僅為暫時性，33％預期全球通膨將在未來12個月放緩，較上個月的14％大幅增加，為2012年1月來最高，且預期聯準會2022年4月前結束縮減購債、首次升息時間為2022年7月、預期將於2022年升息兩次。

在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息躍升至12月調查的最大尾端風險，其次為通膨及新冠疫情反彈。做多科技則仍為經理人認為最熱交易，其次為做多比特幣與ESG。