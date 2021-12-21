謝忻、鍾以希、朱蕾安、陳沂，舉行千件商品耶誕義賣會。（靠邊走藝術空間提供）

朱蕾安舉辦耶誕義賣會。（靠邊走藝術空間提供）

去年首度舉辦慈善二手義賣的「靠邊走藝術空間」，今年再度邀請米可白、謝忻、阿諾、馬國賢、葉羿君、朱蕾安、張靜之、林吟蔚、黃露瑤、李若玹、陳沂、黃詩詩、鍾以希(小八)、李悅等14位藝人共同響應二手義賣活動，藝人們提供了上千件全新或二手的衣物，義賣所得也將全數捐贈「靖娟基金會」。

提及義賣活動，身為發起人的朱蕾安表示：「去年是我第一次辦，本來蠻擔心的，還好藝人朋友都很力挺，粉絲也很支持，即便商品均價約在百元，最後還是籌了6萬多的善款，成績還算不錯。今年因為疫情關係，慈善團體本來有的捐款和募款活動全部取消，運營相對艱難，希望今年能籌到更多善款，幫助需要的人。」

阿諾則是用自己親身「驚」歷，提醒所有大人們真的要多注意兒童安全的重要性。她餘悸猶存地回憶：「我女兒現在1歲多，愈長愈高了後，開始對窗外的景物好奇。雖然平時已經是寸步不離陪著她，但有一次她趁我不注意時又去窗口玩，我家在8樓，看到那一幕簡直嚇瘋了，立馬像棒球選手那樣整個人飛撲上前拉住她！雖然最後沒事，但一想到可能的畫面，我當場崩潰大哭久久不能平復。真的要提醒大家，小朋友的安全是一秒都不能忽視的！」阿諾不好意思地說，當了媽媽後內心的小劇場就變得很多，也在那件事後準備安裝兒童安全防護網，以防同樣狀況再次發生。

鍾以希則表示：「小時候跟家人去游泳池玩水，沒想到游泳圈被別的小朋友拿走，自己也大意想說沒關係就下水玩。沒想到竟然就溺水了，而且現場也沒有配備安全合格的救生員，我大聲呼叫也沒有人理，沉下去好一陣子才被媽媽發現溺水了。還好最後只是吃了幾口水，嚇哭了而已。但如果我媽沒注意到，那後果真的不堪設想！讓小孩子有安全的活動環境真的很重要。」

提到粉絲最期待的藝人商品，朱蕾安除了提供許多拍戲時珍藏的戲服，包括《加油美玲》、《飆！企鵝里德》等片；她的道具收藏家老公Ron，也捐出許多的全新的cosplay 服裝，包括蝙蝠俠、神力女超人、冰雪奇緣等。

張靜之則提供了許多她親手製作的自創品牌飾品：「我的飾品特別之處就是每一件都是我自己親手製作的，每一款都只有一件，也是第一次讓大家可以看到實品。」

去年捐出產品造成熱賣的陳沂則笑說：「我就是微胖女明星，所以我的衣服大家應該都穿得下，實穿！而且，我業配太多，所以很多衣服可能只有穿一兩次，很值得來搶。」

萬紅叢中一點綠的馬國賢是這次參與活動中唯一的男藝人，他笑說：「大家是都把我當姊妹了嗎？原本覺得很奇怪，但想想，能夠讓男生也有可以買的二手衣也算是功德一件，為此我整理了2大箱潮服，有些都還是全新未使用，不過我發現我真太會亂買了，這次斷捨離後，再買我就砍手，哈哈！」

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，「透過藝人朋友們的愛心，號召粉絲支持這場義賣活動，在節慶的元素中導入了做公益與愛心，不僅可以一同與靖娟守護兒童安全，還可以將藝人朋友們的愛分享出去！｣