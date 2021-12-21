台商回流掀起投資熱潮，上市櫃建商積極加碼投資地產業，今年六都之中，尤其以台中土地交易最為熱絡，北部上市建商看好台中榮景，爭相南下搶購台中土地！繼皇翔（2545）、日月光旗下鼎固（2923）與宏璟（2527）聯手台中購地之後，華固（2548）建設昨（20）日公告以總價28.8億元，取得單元八重劃區3200多坪土地，創下單元八住宅土地最高總價紀錄。

而北部建商南下台中購地，獨鍾高綠覆、低密度區域，如單元二、水湳經貿園區與單元八的「中央公園特區」、14期重劃區等；尤其中央公園特區及14期重劃區，受惠重大建設、購物商場等利多題材不斷，帶動地價、討論度飆升。華固建設20日公告，以每坪單價88.8萬元、總價28.8億元購入單元八重劃區「鑫港尾段」土地，總面積達3243坪，土地分區為「住一之一」。

台中開發商表示，華固首度插旗台中，看中該地段方正街廓、正對水湳經貿園區，一舉購入3200多坪大面積土地，推估未來總銷將超過85億元；若以地價換算，推案價格勢必刷新區域行情。

事實上，「中央公園特區」涵蓋水湳經貿園區及單元八重劃區，近年重大建設不斷，其中，單元八已有龍寶、陸府、總太、豐邑、國聚、久樘等建商購地進駐，而高綠覆規畫引領區域房價，如「國聚之碩」、「達麗創世紀」新案，每坪開價都已站上5字頭。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元分析，政府近年都市計畫以高綠覆、低密度、低建蔽、低容積為首要開發目標，從建商搶進單元二、中央公園特區、14期購地的熱度可見一般；尤其14期是全台最大的新興重劃區，各大建商都已取得土地醞釀新案中，2021年將成為台中推案主戰場。

緊鄰「中央公園特區」的14期重劃區，為中部最大、且是唯一尚未開發即擁有公園綠地、完整學區與生活機能條件的新興重劃區；其中，西南側「仁平段」是14期中土地分區規畫最單純、最宜居區域，吸引國泰、雙橡園、精銳、惠宇、順天、磐興等品牌建商進駐推案。