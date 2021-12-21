王力宏前妻李靚蕾17日深夜在社群寫下毀滅式長文，細數其淫亂私生活，及對自己和兒女們不負責任等誇張行徑，在連日雙方你來我往對決後，王力宏在20日中午道歉才暫時告一段落；王力宏一直以來給外界完美形象，如今人設崩壞才會令眾人咋舌，最近有網友挖出他19歲剛回台灣上節目畫面，綜藝大哥大張菲超直接15字敘述眼前的他，讓他嚇得尷尬冷笑。

王力宏在美國出生、長大，從威廉士學院畢業後，1994年參加歌唱大賽，隔年就在台灣發行首張專輯，帥氣形象又愛玩音樂，讓當年才19歲的他立刻成為一票女粉絲的白馬王子；而他發行專輯後，幸運地獲得到當時超夯綜藝節目《龍兄虎弟》宣傳的機會，同場嘉賓還有伊能靜、L.A.BOYZ等。

最近有網友挖出他19歲剛回台灣上節目畫面，綜藝大哥大張菲超直接16字敘述眼前的他，讓他嚇得尷尬冷笑。(圖/ 摘自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel)

19歲的王力宏上節目時，穿著藍灰色襯衫繫著領帶，拿著一把吉他在後頭等候，直到換他表演時，張菲看著他淡淡地笑說，「對你的資料研究過很久，知道你這個年輕人相當地不容易，好像也是會十八般武藝」，但接著像看穿王力宏說，「外型看起來很斯文，內心非常地狂野」。

沒想到王力宏當下一句話都沒回，只能尷尬冷笑，這段畫面在近日事件後回顧，似乎身為綜藝大哥大的張菲真的很會看人，一下就把王力宏看穿，「菲哥26年前看一眼就懂」、「看王力宏緊張的樣子」；不過，還是有粉絲跳出來替王力宏說話，認為他剛回台面對鏡頭難免會緊張。