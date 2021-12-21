2021台中購物節開跑以來屢創佳績，登錄消費總金額突破291億元，較去年成長223％，口碑不斷！最受矚目的「千萬好宅壓軸抽」21日抽出幸運兒，從屏東來台中訪友的陳小姐獲知中大獎，直呼「我心跳好快！」市長盧秀燕表示，證明台中購物節行銷全國，達到拚經濟目標。

「千萬好宅壓軸抽」21日在眾人見證下，由盧秀燕、麗寶樂園度假區董事長特助林璟顯等人共同抽出，盧秀燕call out給住在屏東的幸運得主陳小姐時表示，「妳知道我是誰嗎？知道我為什麼打給妳嗎？」陳小姐脫口而出說「請問妳是哪一位？」盧表明身分，並告知她中了千萬好宅，對方直呼「我不相信！」

台中購物節吸引民眾帶著中央振興五倍券到台中消費抽現金好禮，確實達到照顧民生經濟效果，對各行各業做到雨露均霑、有效拚經濟。（中時攝）

「全國民眾來台中消費，就會有這樣的好運！」盧秀燕感謝陳小姐來台中消費，證明台中購物節達到行銷全國、促進經濟的目標，陳小姐是最好的見證人及最佳代言人之一，「台中歡迎妳！」

盧秀燕說，今年購物節從10月10日開跑以來，登錄消費總金額逾291億元，振興加碼措施六都聲量第一，台中市不僅吸引民眾到台中使用五倍券，還刺激民眾掏出現金加碼消費。

據統計，登錄消費總金額其中有53億元來自彰化、南投、新北等民眾來台中消費，外縣市消費累計金額較去年成長逾10倍，APP累積下載次數突破109萬次，整整為去年的3倍，活動網路聲量逾9.1萬筆，活動成效及振興地方經濟力道有目共睹。

經發局表示，依今年購物節消費統計數據，291億元累計消費金額，一般消費占比74.2％，足見購物節確實達到照顧民生經濟的效果，對各行各業做到雨露均霑、有效拚經濟。

統計登錄購物節APP女性會員占比52.5％，31-50歲間為購物節的消費主力年齡層，占比約80％，活動APP Android系統評價達4星等，與去年相較提升1星等，於政府部門開發的APP中表現優異。

台中購物節最受矚目的「千萬好宅壓軸抽」，21日在眾人見證下，由台中市長盧秀燕、麗寶樂園度假區董事長特助林璟顯等人共同抽出幸運兒。（中時攝）

今年購物節特別規畫「地區限定抽」，天天回饋100組5000元給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等區消費的民眾，限定抽地區消費累計金額較去年平均成長逾258％，有效提振區域經濟。

壓軸抽獎，因登錄金額突破250億元，加碼抽出一組50萬元現金獎，還抽出畫家陳向濂和簡錦清捐贈「金色年代~鹽來如此」、「一眸」兩幅畫作。