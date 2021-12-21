疫情下民眾使用愈來愈仰賴數位化的工具，Yahoo奇摩購物數據發現，平台網購消費年齡邁向「全齡化」，不再是年輕人的天下，自去年疫情延燒以來，45至65歲的中年與銀髮族成長幅度最為顯著，今年65歲以上銀髮族網購銷售額更持續年增2成，全台則以「桃竹苗地區」網購消費的年增率成長最高。

2021年進入尾聲，Yahoo奇摩購物也同步揭曉今年「網友最愛買熱銷榜」、「網友最愛買民生用品榜」以及「網友最愛跨網比價榜」三大Top 10榜單以及與疫情共處下的消費趨勢。綜觀榜單發現，行動辦公室需求升促動3C品牌霸榜、防疫用品常備化，網購民生消費增、通膨壓力帶動聰明消費，網購比價更精省。

剖析2021年十大「網友最愛買熱銷榜」，發現疫情助力今年買氣持續升溫，消費者為打造合宜的行動或居家上班上課環境，帶動3C科技周邊配備升級需求大增，強勢霸榜6個席次。

今年疫情仍盤據日常生活，加上本土疫情爆發、三級警戒帶動民生用品網購需求飆升。盤點今年十大「網友最愛買民生用品榜」，天天使用的抗疫「口罩」買氣不墜，銷量年增3倍奪下年度熱銷冠軍，作為防疫常備物資的水銷售也大幅成長。

經濟緊縮、物價連連攀升，跨網比價成聰明精省消費心法；Yahoo奇摩拍賣今年9月攜手飛比價格開創電商新體驗，海納全台上億跨網商品比價資料，透過「跨網搜尋比價」服務，讓消費者輕鬆查、比價與購買一站完成；盤點十大「網友最愛跨網比價榜」，明顯可見消耗快、隨時需補貨的民生用品與高單價3C及家電商品成聰明消費、精省荷包的重點項目。