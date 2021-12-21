立法院於21日三讀通過「生技新藥產業發展條例」修正草案，並將法案名稱修正為「生技醫藥產業發展條例」。經濟部表示，面對全球生物與醫療科技發展從疾病治療朝向疾病預防、預測及數位科技跨域合作之發展趨勢，為促進我國生技醫藥產業發展，結合我國醫療技術與資通訊技術的優勢。

本條例修正案修訂研發、資金、機械設備等抵減優惠，以推動先進醫療與高技術門檻產品的發展、鼓勵生技產業與資通訊產業跨域合作，並提高製造能量，進而擴大我國生技醫藥產業規模，並培養新興科技護國群山。

經濟部說，這次修法延長施行期限至120年12月31日止，並擴大獎勵範圍，從生技醫藥產業發展條例之獎勵範圍，除原已納入之新藥及高風險醫療器材，新增新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、專用於生技醫藥產業之創新技術平台等獎勵項目，並納入受託開發製造之生技醫藥公司。另將「新興生技醫藥產品」修正為「其他策略生技醫藥產品」。

值得注意的是，這次修法修訂研究與發展投資抵減，從事研發製造之生技醫藥公司用於研究與發展支出的25％，自應納營利事業所得稅年度起，五年內抵減。

新增機械設備投資抵減，生技醫藥公司投資於生產製造所使用之全新機械、設備或系統，同一年度支出金額達1000萬元以上、10億元以下範圍，可抵減當年度5％或三年內3％之應納營利事業所得稅額，每年抵減以不超過30％為限。

修訂法人股東投資抵減，營利事業參與生技醫藥公司現金增資，其繳納股款的20％，可抵減營利事業所得稅額，每年抵減以不超50％為限，營利事業投資受託開發製造之生技醫藥公司，限於未上市、未上櫃公司，或自設立登記日未滿十年之上市、上櫃公司。

新增個人股東投資額減除規定：個人股東現金投資未上市或未上櫃之生技醫藥公司，於同一生技醫藥公司達100萬元以上且持股滿三年，就投資金額的50％於兩年內自個人綜合所得總額減除，每年減除之金額以500萬元為限。

修訂高階專業人員與技術投資人取得之股票享有孰低課稅：生技醫藥公司高階專業人員因獎酬及技術投資人因技術入股，或持有認股權憑證取得之股票，持有股票且任職或提供技術服務達二年者，可選擇以「轉讓價」或「股票取得之時價或價格」擇低課稅。

生技醫藥產業發展條例的三讀通過，為我國生技醫藥產業發展重大里程碑，有助挹注成長新動能。鼓勵先進醫療及跨域合作，並發展高技術門檻產品、促進研發與製造並重，吸引民間資金投資及強化留才攬才誘因。

行政院將配合生技醫藥產業發展條例的立法完成，儘速增修各項授權辦法，並研擬相關推動策略及完善審查體系，以能促進各種生技醫藥產品的開發及上市，提供患者新的治療策略，並加速我國生技醫藥產業的發展，讓我國生技醫藥產業躍上國際舞台。