軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，美國最新軍種太空軍20日歡慶2歲生日，但國會贈送給該軍種的生日蛋糕卻空虛到不行，讓人聯想到目前美國公眾對其的負面評價。「任務與目的」呼籲太空軍改善公關政策，贏得外界應有的尊重。

2019年12月20日正式成為獨立軍種的美國太空軍，20日歡慶2歲生日。不過在美國國會為該軍種準備的慶祝活動中，端出的卻是一個長方形、純白、缺乏裝飾，僅在蛋糕中央印上太空軍軍徽和「生日快樂」字樣的大蛋糕。

「任務與目的」表示，這可能是戰爭史上最「悲傷」的蛋糕，稱這個蛋糕的存在目的不是鼓舞人心，而是象徵「太空的寒冷、廣闊和空虛」，因為那裡「沒人能聽到你唱生日快樂歌」。而整個活動的氣氛，也彷彿是遭美國國稅局（IRS）稽核一般淒涼。

記者透露，雖然國會人員離職送別會不受任何人歡迎，但就連該活動的蛋糕都比太空軍生日蛋糕華麗。「任務與目的」指出，美國各軍種通常會在生日時舉行精心考量的慶祝活動，以宣揚其傳統和精神；而太空軍便證明其不僅缺乏傳統，更是美軍中最不受外界歡迎的軍種。

「任務與目的」表示，自太空軍創立以來，其公關活動便進行得不太順利，如旗下官兵的專用稱呼「守護者」（Guardian），被質疑是抄襲漫威漫畫《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）；新軍常服則遭外界認為剪裁不當，甚至登上了近期的諷刺動畫《南方四賤客》（South Park）。該媒體呼籲，太空軍應與美國陸戰隊學習，因為後者也一度面臨存廢危機，但最後仍成功贏得了公眾的欽佩。