立委林昶佐罷免會過嗎？藍綠態度或成關鍵，民進黨前台北市議員童仲彥21日指出，中正萬華的選區結構，藍綠是6:4的，中正萬華區的藍營票數，應該有5萬6至5萬7千票，離第三階段罷免通過門檻6萬1千票，其實還差距3-4千票，他希望中正萬華人這次能擦亮眼睛，不要再被林昶佐騙了。

據《三立新聞》20日報導，據一份民調顯示，罷免案「一定會去投票」的，同意罷免有22％，反對卻只有2成，「應該會去投票」的差更多，同意佔了8成，反對只有58％。

對此，童仲彥21日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及罷免案及民調時表示，一般民眾可能對中正萬華區的選民結構，存有一些誤解，以為萬華是比較綠的，但其實中正萬華的選區結構，藍綠是6:4的，中正萬華區的藍營票數，應該有5萬6至5萬7千票，離第三階段罷免通過門檻6萬1千票，其實只差距3-4千票。

童仲彥並指出，這次公投案，藍軍投票的人數有明顯下降，而綠軍則是傾巢而出，全台強力動員催票，但票數差距其實沒有差很多，童仲彥透露，近期綠營在地議員對林昶佐罷免案的反罷免活動，轉趨積極，公投案過後開始積極掃街，甚至大型宣傳招牌都已經掛出來了，一面少說2、3萬元，但對比受疫情衝擊的萬華人，林昶佐有沒有真正關心過他(她)們，這才是值得大家追蹤的。

值得注意的是，國民黨文傳會主委凌濤則認為，這次罷免並非政黨對決，應該讓選民自行決定，罷免案就是反映在地公民團體以及在地民意聲音。

台北市長柯文哲：「是就是，不是就不是，如果他罪大惡極就罷免，如果不是就算了，不要說好像政治交換，整天都在想要做壞事，奇怪了。」

議員鍾小平則喊出，中正萬華區選民結構，藍的大約佔45%，綠的40%，民眾黨佔15%，看來藍綠差距並不大，但柯的態度絕對是一大重點。