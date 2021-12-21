日商三菱日聯銀行（MUFG Bank）台北分行21日宣布，與台塑集團旗下台塑（1301.TW）、南亞（1303.TW）、台化（1326.TW）、台塑河靜（開曼）等四家公司，簽署合計約當2.08億美元，換算新台幣60億元永續連結貸款，成為該行首次與同一集團的數家公司，進行跨產業永續發展合作。

MUFG Bank台北分行在台經營逾30年，專注於為大型台資企業、在台營運的日本企業和跨國公司，提供全方位的企業金融業務。MUFG Bank近年來積極參與台灣的離岸風電專案融資，定位為戰略性基礎設施融資，並運用該行的歐洲離岸風電場豐富融資經驗，支持台灣推動綠色能源政策。

針對台塑集團此次的永續連結貸款，MUFG Bank台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，台塑企業是世界主要跨國集團之一，作為不同產業的領導者，在事業經營的同時也兼顧環境保護與循環經濟，源自台塑本身對這個議題的重視，讓雙方可以有機會坐下來聊，一起討論出這樣的合作機會，「可以說是強強聯手！」

MUFG Bank亞太地區ESG融資部門負責人陳可靈表示，此次為多家台塑企業公司提供永續連結融資，標誌著台灣企業日益增強的ESG意識，以及朝永續經營模式轉型的決心，「非常認同台灣企業對未來世代及環境的使命感、，將運用MUFG Bank在亞太區、乃至與全球綿密的金融網路，不斷致力於幫助客戶，完成應對氣候變遷的相關可持續發展的願景。

為了實現企業永續發展目標，MUFG Bank公開承諾在2030年前將在全 球範圍累計投資總額高達35兆日圓支持永續相關的融資。截至2021年9月底已完成10.4兆日圓，接近目標金額的30％。今年5月，MUFG Bank宣布將在2050年達成投融資組合的淨零碳排目標，並在2030年實現銀行整體營運的淨零碳排。