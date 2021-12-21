香港立法會換屆選舉20日落幕。陸委會表示，這次選舉投票率大幅降低，說明強行政治審查的「小圈子選舉」，不僅違逆香港民意，更使香港未來民主、自由、人權的發展黯淡。大陸國台辦發言人馬曉光今天（21日）晚間發布「答記者問」，指責陸委會對香港第七屆立法會選舉說三道四，讚賞香港這次是選賢任能的選舉，「不像民進黨當局那些只會打嘴仗、搏眼球、開空頭支票欺騙民眾、毫無底線攻擊抹黑對手的政客。」

陸委會20日表示，香港第7屆立法會選舉一如早先各界預測，直選部分投票率僅3成，較上屆選舉的近6成大幅腰斬，並創香港1997年主權移交大陸以來新低，說明了香港選民對於強力落實「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單。國際社會也普遍認為，中共當局以「完善香港特區民主，確保一國兩制行穩致遠」為由，強行選前嚴格把關的政治審查，在缺乏競爭性情形下，再次淪為「小圈子選舉」，不僅違逆香港民意，且使香港未來民主、自由、人權的發展更形黯淡。

陸委會指出，經驗顯示，在中共所謂的「一國兩制」下，雖有形式上的選舉，但人民的政治參與權利，實質上殘破不堪，所謂民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文。陸委會呼籲國人應引以為鑑，珍惜台灣民主及所共享的普世價值，勿迷信中共的欺瞞手法。

馬曉光對此表示，剛剛結束的香港第七屆立法會選舉是落實香港特別行政區新選舉制度的一次成功實踐，充分彰顯新選舉制度廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。民進黨當局跳出來說三道四，歪曲誣蔑，再次暴露了他們亂港謀「獨」的邪惡政治本性。

馬曉光表示，香港這是一次公平、公正、公開的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，大搞權錢交易，黑金政，收取非法獻金，進行非法買票，陰謀不斷、奧步頻出。香港這是一次良性競爭、理性務實的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，只問藍綠，不問是非，用仇恨組織動員，充斥謊言與民粹。

馬曉光表示，香港這是一次排除外部勢力干預、獨立自主的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，看外部力眼色，迎合外部勢力好惡，維護外部勢力利益。香港這是一次選賢任能的選舉，不像民進黨當局那些只會打嘴仗、搏眼球、開空頭支票欺騙民眾、毫無底線攻擊抹黑對手的政客。

馬曉光表示，香港特別行政區第七屆立法會選舉順利舉行，充分體現了「愛國者治港」原則，充分展現了「一國兩制」強大活力。

馬曉光表示，民進黨當局之所以跳出來惡毒攻擊就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使他們長期以來拿民主當幌子欺騙島內民眾的嘴臉暴露無遺，使他們靠抹黑香港特區來謀取私利的騙人手段不攻自破。

馬曉光表示，謊言重複一萬遍還是謊言。在香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢面前，民進黨當局拿香港說事的伎倆可以休矣。