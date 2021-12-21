冬至吃湯圓，不過很多人都不知道，湯圓跟湯其實要分開煮，否則可能很毒！長庚醫院毒物研究室團隊在已故毒物科權威林杰樑醫師的臉書上，提醒吃湯圓的8個禁忌，其中湯與湯圓分開煮，並不是怕糊掉，而是背後另有原因。

因應冬至到來，長庚毒物實驗室團隊在林杰樑醫師的臉書上舉出健康吃湯圓的8大注意事項：

1. 老人、小孩吃湯圓最好要有人陪伴，以免發生危險。

2. 吃湯圓要專心、小口吃，儘量不要一邊看電視或是做其他事情，以免增加噎食的危險

3. 有胃部疾病、糖尿病以及三高的病人應淺嚐即止，盡量勿超過兩顆包餡湯圓，並減少飯量，最好再加一碗青菜搭配。

4. 包餡湯圓含磷量高，洗腎病患勿忘與結磷劑並食。

5. 湯與湯圓分開煮，先用一大鍋水把湯圓煮熟撈起，並將水倒掉，再煮另一鍋水加湯圓。

6. 包餡湯圓湯勿再加糖。

7. 鹹湯圓的湯盡量勿加油蔥或爆香，可多加青菜、金針菇等，以增加纖維攝取。

8. 小孩子儘量不要吃紅色湯圓，避免人工色素。

至於為什麼湯圓與湯要分開煮？根據《東森新媒體ETtoday》報導，長庚醫院腎臟毒物科主任顏宗海表示，製做湯圓時為了延長保存期限，多少會添加適量防腐劑，高溫烹煮時可能有部分會殘留在湯裡，因此把煮湯圓的水倒掉，再另外煮湯，可降低吃到防腐劑的機率。