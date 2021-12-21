在半導體大廠需求增加與5月全台缺電帶動通路備貨成長下，台灣對UPS與儲能需求持續上升，UPS大廠伊頓表示，過去三年伊頓在台營收每年都能成長雙位數，台灣市場今年營收更創歷史新高，預期明年仍可望維持雙位數成長。

綠電占發電比重愈來愈高，包括台灣即將上路的用電大戶條款、2023年歐盟碳邊境調整機制，以及科技大廠紛紛加入RE100實踐綠能主張，但五月全台多次分區停電，近日萬隆變電所爆炸造成雙北30多萬戶停電，綠能發展速度來不及使用的情況，UPS成為企業、尤其是半導體產業在電力不穩時仍能不斷線的關鍵之一，而且儲能正是綠電普及率能否提高的關鍵，也驅動台灣儲存設備需求成長。

為了迎接商機，伊頓台灣與日本區總經理宮鴻華表示，伊頓近兩年來已併購包括PDI、Tripp Lite、OPI等九家關鍵用電、配電與軟體相關公司，未來也將持續併購儲能相關企業，使電力管理軟硬體產品與服務更加完善，伊頓在台灣將透過儲能專家化、營運在地化與管理數位化等策略方向維持成長。

伊頓表示，能源轉型、電業自由化讓遊戲規則更複雜，一般企業很難擁有對電力設備維運、財務規劃與效率管理的知識，伊頓除了提供客戶UPS與儲能兩用系統的硬體外，並擔任能源顧問角色，與客戶一起做能源規劃、試算投資效益與進行用電效率管理等。

而兩年前因為中美貿易戰開打，伊頓將原先在中國的部分產能轉移至台灣，台灣廠除了供應本地需求外，也供應給伊頓美國廠做最後組裝、供應美國當地需求，除了生產外伊頓表示，明年台北廠將建置高階儲能方案展示中心，展現儲能系統為企業創造的能源穩定與效率，因應伊頓軟硬體方案到位，同時也會成立智慧能源管理系統軟體展示中心，以實際運作數字提供客戶證明。

而伊頓併購數家軟體公司後所推出的資料中心套件，可進行容量規劃及3D可視化管理，預測問題且加以解決，其中的VCOM透過3D建模技術，落實維運可視化目標，降低營運成本，加速資料中心的創新，透過虛實的整合，改善基礎設施能源使用效率PUE，實現對設備的數位化遠端管理。