原物料、運費飆漲，通膨時代來臨，行政院啟動「物價聯合稽查小組」全力穩定物價；瑞銀投信投資部主管陳碩存表示，人們學會與病毒共存，疫情趨緩下復甦力道強勁，造就股優於債的行情，也帶動通膨物價高漲；陳碩存預期明年下半年通膨疑慮可望趨緩，FED也對升息表態，市場最大變數暫告解除，在經濟增長動能看好下，虎年股市可望「虎虎生風」、股優於債行情仍可期。

陳碩存指出，在與疫情相關的供應鏈問題得到解決前，通膨會是未來幾個月的大挑戰之一；若拆解通膨細項，可發現影響通膨三大因素之一的二手車、能源與房租，計算基期會在2022年初開始墊高，進而可望舒緩再下一年的通膨數據，有助通膨預期隨著減壓；通膨的預期心理因素若能降溫，對投資情緒會有很大的幫助。

陳碩存進一步分析，隨著疫情減緩、實體經濟活動增加，之前的物流瓶頸、高能源價格和資本支出減少導致的供給吃緊，預估在未來幾季也可望改善。人們過去偏重實體物品消費的現象，在疫苗施打率提高下，可望轉向偏重服務的消費，這有利於降低供應鏈吃緊造成的通膨壓力。

就業市場因為遇到戰後嬰兒潮退休高峰，及許多人轉職造成摩擦性失業高峰，復甦較為緩慢，也有助緩解因薪資增長造成的通膨壓力。

Omicron新種病毒來勢洶洶，陳碩存表示，不致破壞經濟重新開放的動能，因為隨著疫苗接種率的上升，加上新種疫苗的開發和核准，政府能夠控制反覆爆發的疫情。儘管緊急刺激措施可能逐漸減少，但各國央行仍會保持耐心，避免因「反應過度」造成市場恐慌。

陳碩存認為，這種經濟情境可望為股票提供不錯的表現，因各地區復甦速度不同調的關係，反倒讓這波經濟週期呈現接力復甦情況。例如，2020年疫情當中是亞洲先復甦，到2021年和2022年上半年是成熟國家表現優異，2022下半年開始則可能由新興市場接棒，故下半年經濟將再現金髮女孩，而全年經濟增長率則可望優於平均。

談到全球經濟增長，不能不提到中國經濟問題。但陳碩存表示，中國目前經濟轉型方針是重質不重量，調整期間較長，但增長放緩的力道，則可望由成熟市場較強勁的成長力道所彌補。也因為這波經濟將呈現接力增長的概念，所以不至出現全球增長脫軌的現象，所以也不致出現硬著陸或停滯性通膨，這讓股優於債的行情仍可望延續。

在股市部分，陳碩存表示仍看好2022年的股市表現，但不能排除未來波動性會增加，因為貨幣政策較過去顯得鷹派，因此，全年股市獲利表現可能不及2021年，但因整個市場循環步入成熟階段，亦即未來每股盈餘EPS增長力道會逐漸放緩，但仍可維持在長期平均水準之上。