大陸發改委副主任寧吉喆表示，2022年發改委的工作將側重於穩就業增收入、穩定糧食及能源供應、反壟斷及不正當競爭，以及化解重大風險等幾方面。尤其要加強對投資項目、企業債券的風險管理，切實防範經濟運行下行風險。同時，要把跨週期和逆週期調節結合運用，避免經濟波動與大起大落。

新華網21日報導，寧吉喆在談及發改委如何按照中央經濟工作會議的要求部署2022年工作時表示，當前大陸經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，穩預期重要性突顯。

因此，首先要穩經濟、穩產業，擴大有效投資，推動工業經濟振作，更大力度支持實體經濟發展。其次抓重點、解難題，做好糧食、能源保供穩價，補齊基礎設施網路，推動惠企紓困。還有補短板、保安全，產業鏈供應鏈方面要集中解決汽車等晶片短缺問題，加強境內大宗商品市場監管。

寧吉喆指出，對於2022年的工作重點，在共同富裕方面，要加強頂層設計，研究制定促進共同富裕行動綱要；規範資本發展方面，防止大宗商品及必需品價格大起大落，做好反壟斷和反不正當競爭、反資本脫實向虛、反頭部平台企業侵權等。

另外，在防範化解重大風險方面，要加強風險預警、防控機制和能力建設。加強投資項目債務風險防範，持續推動防範化解地方隱性債務風險，加強企業債券違約風險防範，提前做好應對複雜局面的工作預案。切實防範經濟運行下行風險，在發展中解決風險問題。

提及在宏觀政策及改革開放上的政策時，寧吉?表示，前者要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，用好投資政策和消費政策工具，實施好即將推出的擴大內需戰略綱要；後者要加快建設全國統一大市場，深化國有企業混合所有制改革，並落實好外商投資准入負面清單，修訂鼓勵外商投資產業目錄。