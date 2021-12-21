國內企業資源規劃（ERP）大廠鼎新電腦21日攜手全球第一大自主移動機器人（AMR）領導廠商-極智嘉國際的5G智慧物聯網（AIoT），及獨立軟體供應商（ISV）等近50家廠商，共同成立「數智夥伴大聯盟」，以期輔導廠商從數位化、數化優化，到數位轉型之後，進行智慧製造等服務。鼎新還在台中軟體園區的廠辦大樓，設立5G AIoT體驗基地，準備搶攻企業的數位轉型商機。

鼎新電腦資深副總裁陳劉杰表示，上市櫃公司約72％的廠商，都是公司ERP客戶，知名客戶鴻海精密及技嘉等大廠，目前公司從原先提供ERP服務，再跨足數位轉型的服務。

陳劉杰透露，數位轉型第一個階段是「數位化」，第二階段是「數化優化」，及第三階段「數位轉型」，公司希望成立「數智夥伴大聯盟」之後，了解客戶需要什麼服務？ 至於企業在資訊應用與數位應用方面，陳劉杰強調，對供需雙方來講，其背後需有很多營運模式、營銷及研發方面配合。尤其，疫情加速數位化的轉型，第一個重點將從以客戶為導向著手；另一個是團隊組織能力，看看能不能跟得上數位化及數位轉型的腳步。

「數智夥伴大聯盟」廠商的扮演角色，例如，鼎新電腦提供設備雲、鼎華智能則供應「製造執行系統sMES」、巨緯科技提供「六關節機器手」、極智嘉國際供應複合型機器人及智慧供料台、富鴻網提供組裝順序辨識與「AOI瑕疵檢驗」、福宮通商供應智能檢具、維新通商供應智慧感知、刀具追蹤管理及AI設備防護、鐸拉系統整合服務公司提供AI品質鑑別與回饋、製程數據分析、設備預兆診斷，及產品品質指標預測。

鼎新電腦副總裁潘泰龢強調，以往的供應商，都以各自擅長或單一解方，提供給客戶，如提升運營優化中，降低成本、準時交期、提質增效的數位化議題，而這些議題隨各式技術的發展多元化，若缺乏全盤規劃與分段實施的一體化整合，往往造成客戶很多困擾。尤其，在數位化及數位優化之後的數位轉型，則需要更深層連接供應商的透明協同與通路服務創新，以面對各種挑戰。

潘泰龢說，該平台未來廠商家數目標約200家，將藉由線上運營模式，協助產業廠商的數位轉型。

極智嘉國際資深業務經理郭王照中認為，製造業轉型過程，注重彈性與速度；而對於工業搬運，公司打造出「線邊倉及產線配送場景方案」，並在此體驗基地中實景表演展示，協助客戶做數位轉型。