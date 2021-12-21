經濟部21日經濟部召開中小企業政策審議委員會，會中計有3項報告案及1項審議案，包括「推動中小企業數位轉型作法」及「如何協助中小企業順應淨零碳排趨勢」等案進行討論。

經濟部說，鑒於後疫情時代新興科技發展與國際淨零碳排趨勢，傳統中小企業經營正面臨巨大挑戰。經濟部邀集各部會及產學研界專家代表共同參與，就數位轉型及淨零碳排等國內中小企業發展的重要議題進行討論，營造有利中小企業永續發展的經營環境。

因應疫情衝擊與中小微型企業數位轉型需求，經濟部呼應業界期待，提出「政策引導與輔導」、「資源挹注與鼓勵」、「環境整備與強化」三大策略，透過諮詢診斷、分群輔導、補助機制、鼓勵研發、人才培育等措施，協助中小微型企業推動數位轉型。其中，為協助中小微型企業取得適用雲端解決方案，經濟部今年7月推出「臺灣雲市集」平台，提供超過900項中小微型企業適用雲端解決方案，每家企業最高補助3萬元，大幅減輕中小微型企業負擔，迄今已補助超過1萬7000家企業。

面對國際2050年淨零趨勢、歐盟規劃採行碳邊境調整、國際大廠綠色供應鏈要求等挑戰，經濟部與相關部會持續合作，積極協助中小企業建立減碳能力。相關部會推動作法，包括：環保署強化產業碳排放計算、鼓勵產業自用減量，並完備碳定價機制；經濟部則輔導產業建構減碳能力，提升中小企業減碳知能；以及金管會推動綠色金融行動方案 2.0，研議「永續金融分類標準」，協助引導綠色資金投融資等。未來經濟部將持續投入資源，透過典範案例宣導及諮詢診斷，積極輔導業者建立盤查能力，協助中小企業碳管理人才養成與節能減碳，俾利中小企業順應國內外淨零碳排趨勢，邁向淨零永續轉型。

透過跨部會共同協助中小企業，加速運用「數位轉型」雲端工具，並引導順應「淨零碳排」趨勢，取得更多市場商機，以期打造具國際綠色競爭力的中小企業，提升整體競爭力，創造臺灣經濟發展的新動能。