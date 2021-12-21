日本寫真界除了有「最美牙醫」西原愛夏，近年還有位寫真女星花咲れあ（Rea Hanasaki），除了是寫真模特兒，她還曾擔任牙科助理（簡稱牙助），讓許多男粉絲看了直呼「好想牙痛」。

來自日本千葉的的花咲れあ，現年24歲，外型甜美，雖然身高只有151公分，但擁有傲人上圍，是名副其實的小隻馬，身材比例好，加上一雙大長腿，寫真拍出來根本看不出是小個子，近年在寫真界人氣火紅。

花咲れあ在老家時擔任牙助，被經紀公司簽下當模特後，於今年4月推出首本寫真集，IG現已有34.7萬粉絲追蹤，可花咲れあ人氣雖高，卻傳出她有常遲到的壞習慣，就連開記者會也不會準時到場，因此被喻為「寫真界的問題兒」。

花咲れあ常在IG放送養眼照，最近將迎來聖誕節，她也穿上聖誕裙、戴著聖誕帽，散發濃濃耶誕氛圍，尤其短洋裝再搭配色長襪，露出一小截大腿，看起來清純又撩人，讓許多網友看了凍抹條，激動直呼「最近牙齒有點痛，需要檢查」、「裝牙痛的時候到了」。