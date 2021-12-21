彰化縣警察局長吳坤旭（左起）陪同彰化縣長王惠美，聽取刑警大隊說明藉由警方建置「天眼防衛網」監視系統的科技辦案成果。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

林姓酒店女與父親、母親和弟弟，一家四口仍遭收押禁見中。（資料照）

30歲的林女當酒店女之前打扮中性，與長髮撫媚模樣判若兩人。（資料照）

今年10月29日，東螺溪埔鹽段發現一具男性浮屍，屍體已腫脹難辨且部分已經腐爛，身上被層層黑色塑膠袋包覆還綁上空心磚；檢警查出死者身分是家住北部的51歲張姓男子，進而火速偵破是殺人命案。（資料照）

今年10月29日，東螺溪埔鹽段發現一具男性浮屍，屍體已腫脹難辨且部分已經腐爛，身上被層層黑色塑膠袋包覆還綁上空心磚；檢警查出死者身分是家住北部的51歲張姓男子，進而火速偵破是殺人命案。（資料照）

彰化縣日前傳出30歲林姓酒店女夥同爸媽弟弟等家人，殺害包養她的51歲張姓富商，且死者死狀悽慘還遭棄屍東螺溪，一家四口為了錢謀財害命，還反咬是因張男欺侮、性凌虐林女才出手教訓報復，全案震驚社會，4人仍遭收押禁見中。

為了誤導檢警辦案方向，林女家人反咬是張男欺負林女，一家人才會痛下殺手，不過檢警追查發現，張男帳戶一連三天遭盜領150萬元，甚至進一步在林女福興老家住宅中搜索出多達300多萬現金，總計盜領張男親額高達470萬元，令檢警也嚇一跳，就此鎖定全案朝謀財害命偵辦。

林姓酒店女，原本是中性短髮裝扮，去年起卻改頭換面，北上酒店當起女公關，因而結識張男，在張男包養下，不僅每月給至少15萬元零花，出入還都以BMW代步，不料卻引發林女一家人的貪婪邪念。

在林女主動邀約下，張男10月16日南下彰化，並偕林女全家開著新買的白色BMW出遊，10月29日卻遭埔鹽鄉當地鄉民，發現浮出東螺溪埔鹽段成為一具水流屍；張男屍體被發現時，頭部及腳部纏繞塑膠袋及童軍繩，且胸前還被綁重40公斤空心磚，且屍體早已腫脹難辨，檢警足足花了3天，才透過指紋比對確認身分。

檢警方透過彰化縣天眼系統比對行車軌跡，掌握到林女與其50歲父親、49歲母親及24歲的弟弟，共乘車輛前往東螺溪棄屍，認定4人均涉有重嫌，11／4將林女等人拘提到案後，4人供詞卻避重就輕、前後不一，且彼此兜不攏，但4人都說張男對林女不好，還會欺負林女，很變態，所以想要教訓張男，不料出手太重，才會失手殺人，瞎扯犯案動機意圖誤導偵辦方向。

彰化檢方依殺人重罪將4人全部聲押禁見，不料僅父女倆被彰化地院裁准收押，母子兩人卻以10萬元交保並限制住居；令檢方不服提出抗告，案件經台中高分院發回彰化地院重審更裁，直到上月19日重開羈押庭，林加母子才遭到當庭收押。

在拘提林女等人之前，檢警就已經發現張男的戶頭每天遭人盜領50萬元，連續3天共計盜領150萬元；林家母子交保期間，每天都躲在家中拉下鐵門，幾乎足不出戶，警方也密切追蹤兩人行蹤。

不料某天林母與警方與警方通話報行蹤時，竟突然自爆家中還藏放了逾300多萬元現金，都是從張姓死者帳戶盜領出來的，並稱可以自行送到警局交給警方，讓警方大陣仗立即出動專人專車前往清點查扣鉅款。

至此，全案犯案動機正式排除情殺、仇殺，定調為謀財害命；而張男經法醫相驗遺體，在頸部及腹部疑似有皮下出血，解剖後檢方採集檢體送法醫研究所化驗，結果出爐，確認死者體內並無毒藥物反應，已陳屍溪中7至10天左右，胃部有一小粒沙礫，卻被誇大成肚子裡都是石頭。