全球最大醫療手套製造商馬來西亞Top Glove在疫情期間大發利市，但隨著市場競爭日益劇烈，越來越多分析師看空其展望，該公司在疫情期間的股價漲幅大部分皆已回吐。

Top Glove 21日股價收盤大跌4.55％，報2.1馬幣（約0.5美元）。2021年迄今累計跌幅將近62％。

Top Glove目前股價較2020年10月19日的收盤新高崩跌約77％，只比2019年末的水準高出約0.7馬幣，當時新冠肺炎病毒尚未在全球蔓延。

多位分析師調降Top Glove的股票評等。根據Refinitiv最新數據顯示，在23位分析師中，有11位給予Top Glove股票「賣出」或「強力賣出」的評等，相較於一個月前的六位。

馬來西亞Affin Hwang投資銀行分析師Ng Chi Hoong日前在報告指出，Top Glove最新業績「相對疲弱」，且該公司將在香港上市可能打擊股價，故將其股票評等由「持有」下修至「出售」。

在截至11月底止的季度，Top Glove淨利年減幅高達92％，該公司歸咎於市場競爭和供給加劇造成銷量大跌，產品平均售價已從2020年的高點回降。

分析師警告，在香港上市可能稀釋Top Glove的每股盈餘。這是Top Glove 2021年股價下跌的原因之一。

馬來西亞其他手套製造商2021年股價表現也不理想。2021年截至21日收盤，賀特佳（Hartalega）累計下跌約50％，Supermax重挫76％，而高產柅品工業（Kossan Rubber Industries）的跌幅深達57％。

Top Glove與賀特佳是摩根大通最不看好的馬來西亞股票。手套股展望疲弱是摩根大通給予2022年馬來西亞「減碼」投資評等的原因。

摩根大通日前在報告指出，手套需求已經較疫情高峰減弱，而且大陸與泰國的手套持續湧進市場。