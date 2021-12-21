台塑集團旗下台塑、南亞、台化，加上台塑河靜（開曼）等4家公司，最新取得日商瑞穗銀行（MIZUHO BANK）、日商三菱日聯銀行（MUFG Bank）台北分行，總額新台幣135億元的永續連結貸款（Sustainability Linked Loan SLL），由於台塑是台灣規模最大的塑膠及石化集團，此次同時取得永續貸款的台塑河靜（開曼），也是越南重大外資鋼廠的大股東，被外界緊盯公司方的環保作為。

瑞穗銀行指出，此案是台灣貸款市場目前仍少見的設計，這次選擇以永續指標表現、績效達成度作為貸款提供的條件，就是希望與台塑企業在面對轉型風險（Transition Risk）的路上，攜手前進，並為推動台灣永續發展再添動能，也期許帶動更多企業加入永續行列。

針對台塑集團此次的SLL專案，瑞穗銀行依據貸款市場協會（LMA）、聯貸銀行團及貸款交易協會（LSTA）、亞太地區貸款市場協會（APLMA）等三國際協會於2021年5月共同頒布的「Sustainability Linked Loan Principles 永續連結貸款原則（SLL原則）」標準策劃，並經國際第三方專業機構認證並出具意見。

瑞穗銀行台灣營業部總經理林裕新表示，目前在英美日等先進國家，永續連結貸款經過第三方機構驗證並出具報告已相當成熟，瑞穗銀行身為日本三大銀行金融領航者，也希望透過本次與台塑企業的合作，將融資第三方認證機制引進國內，強化業界在金融面向的管理和規劃專業，進而提升台灣整體永續競爭力。

「赤道原則」是金融機構用以評估放貸客戶營運對環境、社會造成影響的管理標準，瑞穗金融集團早自2003年10月就成為亞洲金融機構第一個採用，積極在各市場開展推進活動，以提高企業和其他相關機構（包括借款人）對環境和社會風險影響的認識。瑞穗銀行一直在赤道原則協會中以指導委員會的成員身份發揮領導作用，是唯一曾擔任該協會主席的亞洲銀行。目前瑞穗銀行係擔任亞洲-大洋洲區域代表。

根據國際標準評估，瑞穗銀行分析台塑集團在環境、減碳等永續發展的作為，集團擬以短期、中期、長期新階段轉型計畫，確定要求各子公司總動員，加速調整產品，朝向低碳、資源循環及綠能等方向發展，為了拼減碳，台塑將關閉為集團帶來不少收益的燃煤發電廠，並在未來逐漸以風力，光電等綠電代替，已立下2025年、2030年分別較2007年減碳20％、35％的短期、中期目標，長期則擬比照政府以2050年達到碳中和為願景。「台塑身先士卒宣示減碳計劃，並決心要配合世界的腳步，用30年為目標走向碳中和！」。

日商三菱日聯銀行（MUFG Bank）也指出，台塑企業是世界主要跨國集團之一，在事業經營的同時也兼顧環境保護與循環經濟。採用非營利組織CDP（前身為Carbon Disclosure Project）2020評比結果顯示，台塑企業在氣候變遷與用水安全評比均屬全球領先企業，實為可貴。

MUFG Bank 台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，為了實現銀行的永續發展目標，MUFG Bank公開承諾在2030年前將在全球範圍，累計投資總額高達35兆日圓支持永續相關的融資。截至2021年9月底已完成10.4兆日圓，接近目標金額的30％。今年5月，MUFG Bank宣布將在2050年達成投融資組合的淨零碳排目標，並在2030年實現銀行整體營運的淨零碳排。

MUFG Bank亦參與由聯合國倡議成立的淨零排放銀行聯盟（NZBA），並領導轉型金融的工作小組。目前NZBA已有接近100家金融機構會員，希望能號召全球金融機構一同支持淨零碳排的目標。