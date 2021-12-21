Omicron變異株在美國迅速擴散，根據美國疾病管制預防中心（CDC）表示，Omicron已取代Delta，成為美國主流病毒株。數據顯示，上周全美確診病例中就有超過7成是感染了Omicron病毒。

公共衛生官員擔憂，若讓這波疫情持續下去，在耶誕節與新年過後，全美確診人數恐將呈現爆炸性增加，因此美國總統拜登周二（21日）將就先前冬季防疫計畫上，公布新的抗疫措施。據悉，他除了將強化對醫療系統支持與擴大檢測，並還會購買5億劑居家快篩試劑，自明年1月起免費發送給民眾自行篩檢。

CDC周一（20日）指稱，截至18日為止的上周，感染Omicron患者高占確診人數的73％。其中在美國東北、東南與西北部的染疫者中，有超過9成都是感染Omicron。美國20日還傳出首例與Omicron相關的死亡病例。據了解這名住在德州的死者，年齡介於50至60歲之間，而且並未接種疫苗。