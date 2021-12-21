有許多女星是從香港小姐選美出身，也有的在比賽後成為豪門媳婦，可以說是香港女人成功的捷徑；女星朱玲玲獲得1977年港姐冠軍及最上鏡小姐，之後更有「最美麗港姐」封號，現年63歲的她最近穿著緊身運動短裙拍片，凹凸有致的玲瓏曲線讓網友全看傻，不輸同框年輕女星。

朱玲玲在參加港姐選美之前就是一名業餘模特兒，在1977年拿到冠軍和最上鏡小姐獎項，是首位一次獲得兩個獎項的參賽者，因此有了「最美麗港姐」封號；但她之後僅在演藝圈待了9個月，主演一部電視劇和友情客串另一部電視劇，就閃婚富商霍震霆，意外開創港姐變富太太先河。

最近現年63歲的朱玲玲（圖中）穿著緊身運動短裙拍片，凹凸有致的玲瓏曲線讓網友全看傻，不輸同框年輕女星。(圖/ 摘自香港01)

且朱玲玲和霍震霆在2004年離婚後，50歲再次嫁入豪門，和瑞安集團老闆羅康瑞在新加坡註冊結婚，二次婚姻都是豪門，勇敢追求幸福的她也意外變「嫁豪門教科書」；年過半百後還能讓男人傾心，由此可見朱玲玲外表不僅保養得宜，隨著年齡和歷練增長，也越來越優雅知性。

由歷屆港姐和參賽者組織的「慧妍雅集」成立40週年，將在明年1月7日舉辦「慧妍東保盃慈善羽毛球大賽」，身為最美麗港姐的朱玲玲現身拍攝宣傳片，特地換上緊身運動短裙，凹凸有致的曲線不輸其他年輕港姐，還有一頭烏黑秀髮，絲毫看不出來她現年63歲，凍齡程度令網友都看傻。