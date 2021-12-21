為協助廠商因應淨零碳排目標，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「減碳行動力-企業碳健檢」論壇21日登場；貿協董事長黃志芳強調，未來不符合「永續供應鏈」的供應商恐難接單，透過碳健檢全力協助廠商朝向碳足跡、碳中和邁進。

根據今年8月針對紡織、電子、塑膠製品、五金扣件等企業進行調查顯示，45％廠商未意識到CBAM將影響產品出口、72％不了解CBAM意涵；且逾70％廠商雖已將減碳列為未來規劃方向，但仍有約半數廠商極需碳足跡認證協助。

黃志芳說，國際已將碳足跡及減碳績效列入採購指標，減碳轉型的第一步就是處理供應鏈碳排放，未來不符合「永續供應鏈」的供應商恐難接單；貿協做為台灣會展業的領航者，更積極實踐綠色永續的目標，包含台北國際會議中心、世貿中心、南港展覽一、二館於今年10月更加入「會展產業淨零碳排NET ZERO CARBON EVENTS」倡議活動，成為全球第一波加入倡議的會展業者與組織。

國際貿易局參事孫良輔亦表示，2050淨零轉型不僅是環境議題，是國家競爭力的挑戰更是轉型的契機，減碳轉型刻不容緩，從參與廠商超過200人，足見綠色永續已是台灣企業持續國際競爭力的重要議題。

此次論壇由華碩電腦永續長吳澤欣開場，啟發科技業者如何面對淨零的機會與挑戰；正隆公司經理陳靜宜則由供應鏈角度切入，分享從近零製紙到淨零智紙過程，台灣檢驗科技(SGS)資深營運總監鮑柏宇則循序漸進，說明中小企業邁向碳中和的步驟與路徑。

此外，現場更首創推出「碳健檢」一對一服務，邀請12家知名碳顧問公司、認證機構、政府與法人於現場設置攤位免費諮詢，包含SGS、高齊能源、茂識、華威利群、環科工程、汎永顧問、Marsh顧問；政府單位包括經濟部工業局、經濟部標檢局；法人包括綠基會、紡織所、工研院、產業服務基金會等，現場廠商諮詢熱絡，積極為綠色供應鏈準備與布局。

貿協表示，明年度亦規畫深入中南部產業聚落，巡迴舉辦企業碳健檢服務，除參與論壇及碳健檢外，業者亦可自行搜尋綠色貿易資訊網網站中設有「淨零碳排專區」，深入探討CBAM及國際碳議題觀念資訊。