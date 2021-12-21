2021年台中購物節登錄消費總金額破291億元，年增223％，居全國第一。其中，最受矚目的「千萬好宅壓軸抽」，21日由台中市長盧秀燕、麗寶樂園渡假區董事長特助林璟顯等人，共同抽出，由屏東的陳小姐，獨得千萬好宅，直呼「我心跳好快！」。盧秀燕感謝陳小姐，遠從屏東至台中消費，證明台中購物節行銷全國，達到拚經濟目標。

台中購物節除抽出千萬好宅得主外，也因登錄金額突破250億元，加碼抽出一組50萬元的現金獎得主。

盧秀燕指出，今年購物節從10月10日開跑以來，消費金額屢創佳績，最後登錄消費總金額破291億元，振興加碼措施六都聲量第一，活動期間，台中市吸引民眾使用五倍券，還進一步刺激民眾掏出現金加碼消費。

據統計，登錄消費總金額，其中53億元來自彰化、南投、新北等民眾來台中消費，外縣市消費累計金額，較去年成長逾10倍；另APP累積下載次數，也一舉突破109萬次，整整為去年的3倍，及活動網路聲量逾9.1萬筆。

得獎陳小姐表示，她從屏東到台中找朋友，獲悉台中購物節的消息，就下載APP，登錄發票，花了2千多元買電子用品，沒想到中了大獎！盧秀燕強調，感謝陳小姐來台中捧場，證明台中購物節達到行銷全國、促進經濟的目標。

另根據中央統計至12月6日止，中央振興5倍券，已兌換總額為475億元，其中，台中兌領金額約80億元，占全台兌領金額16.8％，成績六都名列前茅；另台中市經發局依今年購物節消費統計數據，291億元累計消費金額中，一般消費占比74.2％，顯見購物節確實達到照顧民生經濟效果。

台中市經發局說，台中購物節APP總累積下載量，從38.6萬人，增加到109萬人，平均成長速度每天為1.1萬人。根據統計APP女性會員占比52.5％，31～50歲間為購物節的消費主力年齡層，占比約80％；活動APP Android系統評價達4星等，與去年相較提升1星等，在政府部門開發的APP中表現優異。

經發局強調，今年購物節較去年消費登錄金額成長223％，累積發票登錄張數來到3295萬張，年增175％，每人平均消費登錄金額超過3.9萬元，較去年成長56％；另今年購物節特別規劃「地區限定抽」，天天回饋100組5000元給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等區消費的民眾，限定抽地區消費累計金額，較去年平均成長逾258％，有效提振區域經濟。