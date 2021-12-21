勞動力發展署中彰投分署創客基地進駐創客李健榮與台中就業中心組隊參加「第七屆全國職務再設計創意競賽」，作品「一網打進」以低成本製作輕鬆調整工作平面和改善視力不佳衍生的困擾，獲得感官障礙設計組第二名，另進駐創客許志遠利用虹吸原理創製作品「一毫不差」解決智能障礙者先天生理限制對工作產生的困擾，獲得認知學習障礙設計組第三名。

中彰投分署林淑媛分署長表示，分署創客基地接應當代潮流趨勢，引領創客翻轉跨領域思維，媒合創客組隊參加第七屆全國職務再設計創意競賽創佳績。進駐創客許志遠、李健榮與陳峙翔發揮Maker精神，統整不同領域的合作，在「發想」至「動手做」的過程中，展現出創意的廣度並誘發新的創意與發明，啟動創客分享、資源共享的關鍵角色。

創客善於運用科技、數位自造技術創作，可藉此能力協助提供有需要職務再設計的個案排除工作上障礙，如身心障礙者及中高齡者改善職場工作環境、設備、提供就業所需之輔具、改善工作條件，以增進其工作效能，促進身心障礙者及中高齡者穩定就業。有鑒於此，TCN創客基地本(110)年度亦辦理多場相關主題之工作坊及講座活動，提供創客們探索學習及知識交流並推廣創客認識「職務再設計」，藉由與地方社會資源的結合，啟發創客更多創意發想。

進駐創客李健榮現為BO STUDIO的負責人與創客基地講師，「一網打進」作品設計的初心是由於身障者經常需要維修輪椅，有時更需要到府服務，而個案身體主要是視力問題，所以著重在可輕鬆調整工作平面和改善視力不佳所衍生的困擾，工作平面採用氣壓調整高低，並以布料協助盛接掉落的零件，再輔以磁鐵協助集中螺絲零件改善彌補視力不佳找不到零件的問題，作品以低成本製作並有效簡單改善個案的工作困擾，因而獲得評審青睞。

另進駐創客許志遠目前為九重葛創客工作室的負責人，與台中就業中心組隊參賽，作品設計的理念是運用觸控性馬桶自動沖水的概念(虹吸原理)解決因先天生理的限制，無法完成工作的問題，並將防呆設計增加圖像與聲控方式，語音提示也讓個案更專注在工作上，有效降低職業傷害。另一名進駐創客陳峙翔於中彰投區職務再設計創意工作坊擔任業師及評審導師，本次參加感官障礙設計組，作品以「Guiding Code智能導引心方向」設計出導引式掃碼標籤裝置，藉此輔具讓視覺障礙者可獨立完成工作且大幅提升判斷準確率，獲得佳作。