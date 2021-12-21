王力宏與李靚蕾婚變引發的「蕾宏之戰」持續延燒，王力宏被爆出約炮、召妓等負面消息後，優質偶像的形象瞬間崩壞，對於多個音樂才子接連出包，引起外界好奇，台灣演藝圈的清流到底還剩下誰？有網友喊出唯一人選，答案讓眾人一致認同，大讚30年零緋聞，是演藝圈唯一真清流。

王力宏被李靚蕾毀滅式爆料後，震驚各界，日前不少網友表示，同樣是音樂才子，相形之下周杰倫婚後至今從未傳出緋聞，又常帶著老婆出遊，堪稱是愛妻代表，對於台灣演藝圈的真清流到底是誰？再度引起網友討論，不少人一致認同，伍佰30年來零緋聞，更勝周杰倫。

一名網友在《PTT》表示，最頂的真清流只有搖滾詩人伍佰吧，其他的不是婚前風流，就是性向不明、斂財文青，或者不紅、沒討論價值，歌紅、人氣高，又有歷史地位、文化價值，而且不矯情做作、不客套作戲、不屑加入屎幫，演唱會不搞白癡友情來賓耍寶橋段的，只有伍佰。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「伍佰一生推」、「他很清流啊！」、「從來沒緋聞」、「真的是伍佰」、「他老婆還是他的得力助手，超讚」、「真藝術家」、「伍佰老大是不同等級的」、「搖滾本人，一生的偶像」、「伍佰老師，真的神」、「鋼鐵男子」、「真的推爆」。

網友分析，伍佰2005年就公開證實已和經紀人陳文珮結婚，夫妻倆結婚十多年來，從沒有任何花邊新聞，甚至出道30年來幾乎零緋聞，似乎更勝周杰倫，不僅堪稱是演藝圈中的好男人代表，更是台灣演藝圈的唯一真清流無誤。