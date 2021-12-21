四大公投結果出爐，資深媒體人趙少康指出，民進黨和側翼忙著替國民黨找戰犯，到處見縫插針。他也鄭重澄清，他從來沒指控侯友宜市長是戰犯，也絲毫不受民進黨側翼的挑撥！

趙少康今（21）日在臉書強調，公投結果由全民一起承擔，沒人可以置身事外，不需要追究任何人責任。他也說，對侯市長的立場充分體諒，能理解侯市長無法表態的為難。他也鄭重澄清，從來沒指控侯友宜市長是戰犯！

至於有人說「戰鬥藍綁架黨中央」，趙少康披露，這次公投，戰鬥藍發起在六都舉辦六場（說明會），只是略盡棉薄之力，事實上是，戰鬥藍處處配合黨中央，12/17中正紀念堂場地，都是戰鬥藍請人去借，然後轉給黨中央成功舉辦的。

趙少康直言，戰鬥藍著重的台北、新北，這次公投結果都維持優勢，桃園還大贏，台中也至少過了一項，戰績卓著，怎麼會是什麼戰犯？

趙少康認為，這次公投結果國民黨確實輸了，但民進黨也沒有贏，在綠媒鋪天蓋地的今日，未來藍營會遇到更多的挑撥離間和挑戰。他呼籲大家不要灰心、憤怒。此刻的國民黨沒有內鬥、內亂的本錢，更不能被擊倒，必須繼續為台灣的未來團結努力，才能對抗民進黨肆意妄為的傲慢！