拖板車司機林姓男子不滿蘇姓男子追討9萬元債務，動手將他勒斃還棄屍山區，高雄地院21日夜間裁定羈押不禁見。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄市擔任拖板車司機的林姓男子向地下錢莊借款9萬元，不滿每天遭催討3000元利息，15日憤而將討債的蘇姓男子勒斃，載往山區棄屍，5天後自首。警方在高雄縣茂林鄉尋獲死者遺體，高雄地院21日夜間裁定羈押不禁見。

法醫相驗，死者外觀頭部及上半身已呈現腐敗現象，頸部有細金屬線圈活結纏繞住，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象，另有肋骨前面骨折現象，確切死因仍待正式解剖鑑定報告出爐。

林男供稱，不滿蘇男討債時打了他一巴掌，才會氣到勒死蘇男，警方21日下午將他移送高雄地檢署複訊，檢方傍晚聲押，晚間高雄地院裁定羈押不禁見。

林園分局偵查隊20日凌晨接獲屏東市刑大隊通報，指34歲的林姓男子透過友人向市刑大潘姓小隊長聯絡自首，指稱自己殺了人，警方將林嫌帶回，林嫌聲稱，15日在88快速道路橋下附近的一處拖板車車場，不小心將26歲的蘇姓債主勒斃，並棄屍於六龜山區附近，因良心過意不去才自首。

屏東市刑大釐清轄區後通報林園分局，並和高雄市刑大組專案小組展開偵辦；警方根據林嫌供述，帶著林嫌前往六龜山區搜山，最後在茂林區的132縣道6公里處的邊坡找到蘇男的屍體，當時蘇男面朝下、上半身未穿衣服，因遭棄屍5天，屍體已呈現浮腫，警方通知蘇男家人，經比對後確認死者為蘇男無誤。

警方調查，家住雲林北斗的26歲蘇男從事地下錢莊的放款業務，在大寮區內坑里一家拖板車車場擔任司機的林嫌，日薪約2000至3000元，日前因急需用錢，向地下錢莊借款約9萬元，僅實拿6萬9000元，每期需還款3000元。

林嫌因後來未依約按時還款，負責催討債務的蘇男和林嫌相約15日傍晚6時相約在林嫌工作車場談判，當天蘇男從雲林南下先至台南收款後，駕車至車場和林嫌會合，談判過程中林嫌不滿對方催款態度，雙方起口角，蘇男出手打了林嫌耳光，2人互毆，林憤怒下隨手拿起一條電線將蘇男活活勒斃，林見蘇男死亡，直接將遺體拖入蘇男的座車，載往山區棄屍後，將蘇男汽車棄置路邊，搭計程車返回工作車場。

蘇男當天南下高雄討債未返家，雲林親友焦急地一度在臉書張貼蘇男所駕駛的座車特徵的尋人訊息，指「人車失聯3天，音訊全無，親朋好友完全找不到人，最後於高雄大寮就失聯，平常出沒嘉義、台南和高雄」，由於蘇男就像人間蒸發，親友先向雲林警方報案；未料，殺人的林嫌在警方還在調查期間，早一步自首。