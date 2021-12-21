台灣因著遊戲玩家的高接受度、投入度，在近年已經成為了不少海外手遊瞄準的重點市場，而近日就有自2016年於日本上市以來下載量突破1500萬、由NHN PlayArt Corp.與日本多玩國公司（DWANGO Co.Ltd.）攜手開發的純正日系MOBA戰鬥手遊鉅作《#空帕斯：陣地攻防戰》，宣布正式台日同步正式上線，更預告將與經典人氣遊戲《刀劍神域》合作，推出最新聯動角色及一系列獎勵紀念活動。

《#空帕斯：陣地攻防戰》遊戲主頁。（《#空帕斯》提供）

《#空帕斯：陣地攻防戰》為一款結合團隊戰鬥、卡牌策略及陣地攻防的純正日系MOBA戰鬥手遊，遊戲採3對3即時線上對戰玩法，可利用4張卡牌組合成不同卡組策略，以不同的變化組織性，在限時3分鐘內占領最多陣地鎖的隊伍即能獲勝，遊戲更以直式介面設計，方便單手操作之餘，視角上更能欣賞到角色華麗動作及節奏。

《#空帕斯：陣地攻防戰》戰鬥畫面。（《#空帕斯》提供）

同時《#空帕斯：陣地攻防戰》更結合社群的概念，玩家可透過追蹤及留言版等功能，與其他玩家進行戰略交流，更能串聯台灣、日本玩家同步對戰。現為了慶祝台日同步，推出多款上市獎勵，包括新玩家連續登入7天，即可獲得不同多重獎勵，還有「白金會員一周登入獎勵」、「特別紀念好禮」、「FB粉絲人數解鎖好禮」等活動。