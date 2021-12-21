隨著歐洲進入冬季，明年交付的德國電價卻寫下269歐元/兆瓦時的高價，如今北約組織與俄羅斯之間的關係劍拔駑張，從俄羅斯運送至西歐的天然氣大幅減少，嚴冬導致風電供電面臨困境，再加上法國核電中斷、德國在能源轉型下，年底前將關閉近50%核能發電，3大問題導致歐洲出現嚴重的能源危機。

歐洲天然氣期貨報價今年秋季飆漲，主要是歐亞的天然氣和煤炭價格上漲，以及德法在縮減核能發電上，又面臨俄羅斯所供應的天然氣大幅不如預期，由於俄羅斯與西方國家之間關係，因為烏克蘭問題再度緊張，俄羅斯甚至要脅進一步關閉能源供應管線，直至北溪 2 號 (NS2) 獲得監管單位批准。俄羅斯為目前向歐洲國家運輸天然氣，都要經過烏克蘭等國家，由於鋪設海底管線將大幅減少過境費用，因此NS2受到諸多國家反對，尤其是烏克蘭，俄羅斯近期又把天然氣往東輸向波蘭，導致天然氣短缺更加嚴重。

隨著公用事業機構依賴煤炭發電，甚至要用石油來維持電力運輸，加上德國年底前要關閉近50%核能，法國電力公司更在上周指出，因為計畫外的工程，預計暫停4座核反應爐運作，讓歐洲陷入嚴重的能源危機。加上因為天氣寒冷導至被寄予厚望的風電無法正常運作，甚至一度降至2,277兆瓦，創11月16日以來新低。

早在12月初，歐盟27個成員國召開能源部長會議，討論是否應進行電力市場改革，法西等國要求針對高漲的天然氣價格進行調整，德國、丹麥等卻以此為由，指出恐將增加再生能源進入電力系統成本而反對，最終雙方未達成共識，最終引發缺電危機，這也顯示傳統能源過度到潔淨能源之間，緊縮核電、石化=燃料發電操之過急的後果。