在國際疫情導致離岸風場進度落後之際，宏華營造子公司-東方風能21日宣布砸下巨資，購入配有三套動態定位系統的佈纜船「Polar Onyx北極瑪瑙號」，率先完成國內離岸風電海纜船隊佈局。

這也是東方風能，繼今年5月斥資買進國內第一艘大型離岸工程船「東方建設者號」之後，再公布完成「Polar Onyx北極瑪瑙號」的採購，持續擴張離岸風電市場的船隊規模。

「Polar Onyx北極瑪瑙號」目前位於歐洲挪威，並將於2022年3月駛抵台灣，並投入於2022年兩座風場佈纜的支援工作，並計畫於2024年，全面展開台灣的離岸風電佈纜工程。

東方風能執行長陳柏霖提到，此次購置佈纜船，展現東方風能深耕綠能產業的決心，同時也順利完成並成功整合海纜佈放所需施工船機的最後一塊拼圖，奠定台灣海事工程產業進軍國際市場的領導地位。

「Polar Onyx北極瑪瑙號」為挪威於2014年製造，共130米長、25米寬，並配有最頂級之DP3動態定位系統及250噸波浪補償吊車，採用柴油電力推進系統，配置有48個單人艙、41個雙人艙，甲板面積高達1700平方公尺，並有直升機停機坪，以及兩個超深海工作型ROV水下無人載具佈放系統，為目前國際市場上最先進的海纜工作船之一。

宏華營造總經理陳宗邦提到，「我們深信只有落實完全的國產化，才能讓一個產業健全的永續發展，這艘佈纜船是台灣史上第一艘高階佈纜船，我們期待看到它在台灣的風場上執行佈纜任務，也恭賀台灣能在2021年的12月20日完成了海纜施工的全面國產化的目標，這無疑是台灣離岸風電海事工程進程的重要里程碑」。

宏華公司為配合響應政府本土化的政策，今年率先投入巨額資金，購入第一艘本土化國籍輪的佈纜船；在此同時，宏華公司期盼政府能展現落實本土化的政策與決心。不過，在離岸風場第三階段的遴選競標中，訂定有25個國產化的項目，其中海事工程卻僅佔了6項，對海事工程的鼓舞顯有不足。

宏華公司藉由此次首艘高昂價格國籍輪的購入，期望政府能重新審慎思考，並重視海事工程在離岸風場的開發全生命週期中，已有超過30％的佔比。希望喚起政府對本土化國家隊的重視，給予支持政策的廠商，更多實質的鼓勵與資源協助，讓廠商更有信心，見證台灣有一個風場是完全由本土化的國家隊，一步一腳印從無到有、真實建造完成，呈現在國人的眼前。