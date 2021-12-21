四大公投結果上周六揭曉，民進黨執政的三個北部縣市桃園市、基隆市、新竹市都投出「四個同意」，面對2022地方選舉在即，現任桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅任期屆滿，都面臨接班人選的挑戰，儘管普遍認為公投是對「事」不對「人」，無法直接將結果與縣市長選舉類比，但仍使明年底選舉是否可能「綠地變藍天」翻盤的隱憂浮上檯面。輿情網站《TPOC台灣議題研究中心》21日指出，此次四大公投結果，基隆市開出票數不甚理想，且網路聲量不振，對綠營可能是警訊。

藍綠正面對決喊出「四個同意」與「四個不同意」，最終桃園僅催出34至36萬張「不同意」、基隆5.6至5.9萬、新竹市6.9至7.8萬，與2018年縣市長選舉結果相比，基隆市的不同意票只有當初林右昌得票數的5成5至5成8，票數流失的比例是基隆、桃園、新竹三縣市中最多的，也成為媒體討論焦點。

基隆市2022可能「綠地變藍天」？基隆四大公投案同意票皆多於不同意票，市長林右昌和立委蔡適應不願對外多做回應。（圖／中時資料照，陳彩玲攝）

值得注意的是，《TPOC台灣議題研究中心》21日公布一份基隆市長網路聲量走勢圖，該單位透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析自10月底綠營啟動公投宣講以來林右昌的網路聲量，結果發現，對比其他綠營公職透過兩個多月以來頻頻為公投發聲、獲得關注，林右昌在這場「公投戰」中聲量一路低靡不振，整體而言，林右昌個人聲量3.25萬則，公投相關聲量只有3119則，僅佔個人總聲量9.6％。

而其個人聲量高峰出現在10月底，熱門話題是因基隆捷運議題槓上台北市長柯文哲，也與公投案無關，可看出林右昌「重捷運、輕公投」的態度相當明顯，顧著與柯文哲鬥嘴鼓沒有帶動基隆市選情，同時也導致他未因公投累積到更多政治能量。

此外，除了林右昌在公投案上涉入少、聲量沒有起色外，民進黨在基隆市的黨公職似乎也沒有積極為公投議題發聲，比較綠營執政七個縣市，包括基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣的黨公職人員們在公投議題的聲量變化，數據顯示，基隆黨公職不僅在七縣市評比中聲量倒數第一，如10月底之後桃園市聲量超過2.5萬，台南市超過3.4萬，高雄市超過4.7萬，同樣屬於「省轄市」的新竹市也創造逾1.3萬聲量，而基隆市僅6300左右，其中，林右昌佔了3119、民進黨立委蔡適應2914，其餘地方民代張顥瀚、陳宜、鄭文婷、張秉鈞、張之豪、蘇仁和等人網路聲量加總甚至不到300。

而這次四大公投案，基隆市同意票都多於不同意票，在同意票最多的「公投綁大選」更投出7.2萬對5.6萬的票數差距，儘管林右昌日前回應「公投歸公投，市政歸市政」，解釋公投投票有很多複雜的內外因素，不過，仍有不少人認為這透露出接班警訊。因為，2014年林右昌當選基隆市長前，長期以來泛綠得票數字都落在6.5萬至7萬之間，可視為基隆市泛綠陣營板塊大小，但這次基隆黨公職從林右昌到地方民意代表，面對公投議題反應不積極、網路聲量不振，最終連6萬不同意票都催不出來，顯示在地運作可能出了問題，真的有狀況。

不過，對於公投結果，林右昌則認為，公投歸公投，市政歸市政，是2個不同範疇的課題，民眾選擇市長除了政黨立場外，更重要的還是執政能力是否能回應市民的需求與期待，否則他也不可能高票當選且連任，而市長選舉投票率約65％，遠高於這次公投，未來市長候選人如何爭取超越黨派，以及中間選民支持將是關鍵。