對於民進黨拋出新竹縣市合併一案，前民進黨立委郭正亮認為，新竹縣市合併之後，林智堅也不一定會贏，林智堅客語講得好嗎？不要以為穩上，因為楊文科很強！

蔡英文總統前天召集府院黨高層會商縣市合併升格案，立法院已提案修法。行政院長蘇貞昌昨透露，針對大新竹合併，蔡總統已經有明確的指示，會就相關的配套，努力做到更完全及完整。蘇揆此話也顯示竹竹併已勢在必行。

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》第四條修正草案，該法條之現行內容為「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，而此次修法就是要將其中的「且」改為「或」，將人口數限制解套。

對此，前民進黨立委郭正亮21日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播分析，新竹縣市合併之後，林智堅也不一定會贏，林智堅客語講得好嗎？不要以為穩上，因為楊文科很強，也不會怕，搞不好成為大新竹市長。

郭正亮也直言，如果竹竹併，變成7都，國土規劃亂了套，7都的人口就73.8％，其他26.2％的人是化外之民？沒有併進來都是窮的地方，全世界哪有人這樣搞國土規劃？變成執政者隨便講。而苗栗竹南也有科學園區，但如果竹竹苗合併，民進黨一定輸！且地方議會要經過選區重劃的程序，比中央更難通過。