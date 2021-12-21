「英國廣播公司」（BBC）21日表示，由於中國大陸在國防支出、核子武器擴張、極音速飛彈發展，以及人工智慧（AI）和網路作戰等領域獲得極大進步，招來許多西方觀察家的「嚴重關切」，認為全球軍力平衡正出現「深刻轉變」。

中國大陸國防支出目前穩居全球第二，但帳面數字遠低於長期佔據榜首的美國。不過BBC表示，雖然北京政府每年都會公開國防支出，但遭外界批評「缺乏透明度」、「資料可信度不足」等，認為其實際支出遠高於官方公布的數字；美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）還指出，中國大陸的國防支出漲幅，在過去10年間皆超過其整體經濟成長。

而儘管中國大陸不斷否認，但美國五角大廈估計，其核武庫存將在2030年前增至現有的4倍，約擁有1000枚彈頭；瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）也認為中國大陸近年來「持續增加核彈頭的數量」。雖然該數字仍與美國的5550枚核彈頭相差甚遠，不過英國皇家聯合研究所（RUSI）亞洲計畫負責人溫麗玉（Veerle Nouwens）指出，在美中嚴重缺乏互信與對話下，雙方的核武競爭將引發極大風險。

英國倫敦國王學院（King's College）國防研究學系講師萊尼（Zeno Leoni）則指出，由於中國大陸在傳統軍事技術上遠遠落後，因此另闢蹊徑研發極音速武器，試圖以新領域的重大突破超越強大對手。萊尼認為，極音速武器不足以改變遊戲規則，但可能對航空母艦等重要資產構成嚴重風險，不過也無法排除西方官員誇大威脅的可能性。

另外，中國大陸還透過「軍民融合」的形式，迅速於人工智慧和網路作戰等領域取得進步；且雖然戰力還有落差，但其海軍船艦光就數量而言已超過美國。萊尼警告，雖然中國大陸目前仍不太願意以實際軍事行動達成政治目的，但當其獲得完全現代化的海軍武力後，該傾向便可能發生重大轉變。