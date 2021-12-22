全球首富馬斯克在推特上發文向有好奇的網友們澄清有關他要繳稅11億美元的事，隨後突如其來地回復了一則網民的推文稱：「我可能有部份華人血統」，引起了網上熱烈的討論，尤其是大陸網民紛紛猜測馬斯克是隨口說說？還是要討中國人的好感？各種說法紛紛出籠。而以他做為一名頂尖企業家的性格來看，如果注意到美國交通運輸部聯邦公路管理局與中國公安部公路管理局最近發布的汽車統計數字，應該就能理解他這麼說話的用意。

今年登上全球首富地位的馬斯克20日在推特上說，「要向那些好奇的人表示，我今年將繳交110億美元的稅款」。這個稅額將使得馬斯克成為史上繳稅額最高的超級富豪。繳高額稅款並不令人意外，讓人意外的是他接著在一則粉絲貼出的照片下回覆：「我可能有部份華人血統」，這組照片正是不久前一名因長相酷似馬斯克的大陸男子照片與馬斯克本人的對照圖。

該名大陸男子因長相與馬斯克非常神似，他在一則TikTok視頻中亮相時，身後還有一部特斯拉汽車。該則視頻在國外暴紅，很多人懷疑是否使用人工智慧換臉技術，但大部人都認為比較像是親兄弟的長相。也因為如此，馬斯克才打趣地說自已可能有華人血統。

Maybe I’m partly Chinese! — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

馬斯克的話引來大陸不少網民的討論，多數人都把他的話當作趣談，還有些人則認為是以網路營銷為目的，就是為了討好中國的粉絲們。就像當年臉書創辦人祖克柏想進軍中國時做的秀，他在北京霧濛濛的早晨上天安門廣場跑步，終究只是為了多賺中國人的鈔票。

特斯拉中國廠區巨大，最近因銷量大增而持續擴廠，預計明年4月廠內員工人數會增至近2萬人。（圖／新華社）

馬斯克前幾年經營特斯拉時的確在美國市場遭遇不少困難，電動車品管一直有問題、消費者糾紛不斷，媒體對他也毫不客氣地窮追猛打。但就在馬斯克燒光了鈔票、正在焦頭爛額之際，中國接納了他在大陸設廠的提議，還提供了極為誘人的條件。不久後特斯拉在大陸銷售創出佳績，雖然消費糾紛也不少，但至少馬斯克用上海特斯拉穩住了全球特斯拉的腳步，並開始快速起飛，讓他的其他幾項科技投資也逐漸開展，終於在2021年登上全球首富。在他登頂的過程中，特斯拉在中國設廠具有極為關鍵的作用。

特斯拉創辦人馬斯克獲得美國《時代》雜誌選為2021年度風雲人物。（圖／路透）

成為首富後的馬斯克也因此極為重視特斯拉在中國的投資，他本人也經常對中國未來的發展寄予厚望。2019年馬斯克曾公開表示，特斯拉未來的CEO應該是一名工程師出身的中國人，特斯拉的總部也應該會設在中國。2021年登上全球首富後，他表示要積極在上海與北京尋找華人設計總監，並鼓勵外國科技界多到中國去看看，還說特斯拉未來的競爭對手將在中國出現。全球首富的這幾番談話為他在中國獲得了大量的粉絲，雖然特斯拉中國的電動車與消費者之間的問題仍然不少，但幾年下來特斯拉的銷量仍快速成長，訂一部車都要等好幾個月，馬斯克本人則獲得了無可比擬的超高人氣。

在全球大廠夾殺下突圍而出的特斯拉目前已站穩腳步，不只把馬斯克推上首富，還讓他的另外幾項燒大錢的投資起死回生。未來特斯拉仍將是馬斯克旗下企業的主力軍，而中國更是特斯拉最大的生產基地，同時也是最大的市場。馬斯克眼中的中國市場有多重要？可以從美國交通運輸部近期發表的統計數字看得出來。

馬斯克在大陸上海開設了特斯拉最大的電動汽車工廠，扭轉了特斯拉電動車的命運，也將他本人推上全球首富的地位。圖為馬斯克在中國出席特斯拉新車發表會。（圖／路透）

美國聯邦公路管理局新發布的資料顯示，到2020年底，美國汽車數量為2.68億輛，比年初時略降0.11%；而同一時間，中國公安部交通管理登記的汽車數量為2.81億輛，首次超過美國汽車的數量，這也是人類自有汽車歷史以來第一個汽車數量超過美國的國家。

此外，在公路街道總里程上，中國早已以957.68萬公里超越美國的671.51萬公里，加上中國人口是美國4倍有餘，因此不論是人口或公路長度的因素，中國未來在汽車的數量上都比美國有更大的成長空間。

志在成為全最大、最具影響力的汽車製造廠的特斯拉，不論是生產或是銷售，都必須把重心放在中國大陸上，馬斯克非常明瞭這樣的前景與未來。（圖／路透）

準此而言，志在成為全最大、最具影響力的汽車製造廠的特斯拉，不論是生產或是銷售，都必須把重心放在中國大陸上。馬斯克當然明瞭這樣的前景與未來，對講究「人不親，土親」的中國，動動嘴皮子用幾句好話與中國蹭點親戚關係，絕對是一本而億萬倍利潤的好買賣。