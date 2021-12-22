20年前全台風靡電玩賭博，全台警方時不時大規模掃蕩電玩店家，扣回機台。（中時資料照／鄭履中攝）

第四台正在播著老片《黑金》，梁朝偉扮演的周朝先一臉霸氣，說著經典台詞：「我話講完，誰贊成誰反對？」看在老刑警雄哥眼中，忍不住想起一段陳年往事。

時間推回20多年前，那是台北市八大百花齊放的年代，全市大大小小的電玩店，常見一堆人在裡面賭得昏天暗地，其中招牌只要掛有「狐狸」標誌，就代表是大亨C董的店，雄哥不諱言的說，那時的臨檢總是有很多「巧合」，警察到場之前，業者都已將機檯切換成無賭博的面版，不少勤務都是例行公事而已。

某天剛好有臨檢勤務，雄哥的小隊因辦案延誤，沒有準時出勤，整整遲到快1個小時，他們發現大家都走了，帶隊官就隨便指向東區某金碧輝煌的狐狸電玩店，「今天就看這家啦！」

他們進店時，從經理、開分小姐到賭客，人人一副傻眼的表情，依稀聽到有人抱怨：「怎麼又跑回來！？」原來20分鐘前這家店剛被臨檢過，店家等警察離開，10分鐘前才將賭客全部call回來，現在至少近百人在裡面開賭，沒想到被回馬槍抓個正著。

當年抓電動不需要賭客，帶隊官一聲令下，要求所有客人離開，他們再檢視機檯，發現全都是違法賭博面版，開始一一查扣，總計抄了50多台，其中有1台叫做「馬王」，是日本空運來台的最新機種，一次可以供10多人同時開賭。

馬王當年市價1000萬以上，可以在北市東區買一套房子，它的造型尊貴氣派，是一個模擬的賽馬場，上面有近10隻坐著騎師的模型馬，每10分鐘跑一次，電腦螢幕還會秀出騎師、馬匹、賽道及氣溫等狀態，以便賭客分析下注，以當時而言相當逼真，對賭客來說更是新鮮又刺激。

一行人將電玩全部查扣，並叫單位派車來載，接著就回辦公室打移送書，當時是晚上10多點，他們還在清點時，就看到名震一時的C董，風風火火地坐著雙B車趕了過來。

C董寒喧幾句，話也講得很客氣，說跟他們的小隊「不打不相識」，今天遇到，其他的台子被扣他都認了，但這台馬王是鎮店之寶，無論如何都想拿回去。

他壓低聲音說：「只要你們點頭，500萬，我馬上叫人送過來…」

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。