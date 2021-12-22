人的情緒變化，原本就與季節及天氣息息相關，而持續已經2年的新冠肺炎疫情，更對全球心理健康產生重大影響。最新研究發現，2020年憂鬰和焦慮人數攀至新高，全球5千3百萬人罹患憂鬱症，7千6百萬人焦慮不安。醫師建議，若是憂鬱及焦慮已影響到工作、生活、課業表現，就要尋求心理諮商並且合併藥物治療。不過專家提醒，使用抗憂鬱藥物時，也需注意交互作用，避免誤用或強化副作用，反更造成不適。

●服用抗憂鬰藥會上癮、戒不掉？

現階段醫學界仍未確切了解憂鬱症的成因，但普遍認為，憂鬱症與血清素與正腎上腺素等神經傳導物質的濃度太低有關。新一代抗憂鬱藥，就是針對提升血清素及正腎上腺素，因此與傳統藥物相比，不但療效集中，副作用也較小，是目前治療首選。

不少人排斥靠藥物減緩憂鬱及焦慮，就是怕用藥後會上癮或是終生得靠藥物才能生活。對此，財團法人藥害救濟基金會指出，「使用抗憂鬱藥並不會成癮」，同時通常需要1到2周才開始見效，並且持續服藥6到12周，藥效才能完全發揮出來。

藥害救濟基金會建議，如果用藥2到4周後，仍未見明顯改善，或是有明顯難忍的副作用，應與醫生討論是否需要調整治療計劃。

●吃抗憂鬱藥時避開這些食物 避免強化副作用

專家指出，一般來說，抗憂鬱藥的常見副作用，包括腹瀉、噁心嘔吐、性功能障礙、嗜睡和體重增加。如果無法忍受副作用想換藥或停藥，應先與醫生討論，通常需要數周的時間逐步減量，讓身體慢慢適應。最重要的是，一定要遵照醫囑按時服藥，千萬不要自覺症狀好轉，擅自減藥或停藥，這樣容易使憂鬱症復發，甚至惡化。

值得注意的是，使用抗憂鬱藥後感到不適，有時可能是與吃下的食物交互作用而引起。

專家提醒，如果正在服用抗憂鬱藥物，尤其是單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)，建議避開富含酪胺酸的食物，例如：經過醱酵、醃漬的加工品，包括起士乳酪、醃漬肉品(臘肉、香腸、培根)、優格、酒類、味增等，否則可能造成高血壓危象(hypertensive crisis)。

●用藥後出現這些症狀 盡速就醫

(資料來源/財團法人藥害救濟基金會提供)

藥害基金會特別提醒，使用抗憂鬱藥期間，除了避開上述富含酪胺酸食物並且節制飲酒之外，如果同時出現以下數種症狀，有可能是高血壓危象，應儘速就醫：

1.嚴重頭痛

2.噁心與嘔吐

3.胸痛

4.身體出汗

5.視力發生變化

6.心悸

7.呼吸急促

8.流鼻血

9.意識混亂

專家也提醒，冬季發作型的憂鬱症，可能與日照較少而誘發情緒低落有關。建議除了適當服藥之外，日常多走出戶外接近大自然，在陽光下伸展活動，並且減少接觸令自己情緒波動的資訊，都有助強化藥物效果，讓憂鬱症狀趨緩，安度寒冬。