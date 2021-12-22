現在房屋交易市場以小坪數為主流，但若家庭成員較多，1套衛浴可能不夠用，因此近年來開始流行1.5套衛浴的格局，不過有不少人卻認為，與其多設計0.5套的衛浴還不如將空間轉為儲藏室，引起正反兩面論戰，意外釣出內行人建議，只要稍微「改造」一下衛浴就可以當成儲藏室，如果未來住的人變多也可以拆掉改回原本的浴室，靈活運用轉手時也不至於遇到困難。

該名網友在PTT論壇上發文表示，自己買了一間2房的預售屋，為室內18坪1.5衛的格局，由於家中只有2大1小讓他想要客變，將0.5套衛浴改成儲藏室，不過他也擔心未來1.5衛成為主流，將讓僅有1衛的房子較難售出，因此上網詢問網友們的意見。

文章引起熱議，有同樣不喜歡1.5套衛浴的網友們表示，「我也是改成1衛，人口少用不到」、「儲藏空間比較重要，所以改成1衛」、「只有三個人應該還好，儲藏空間更重要」、「終於有人跟我的喜好一樣哈哈，但3房1衛總是被嫌到爆」、「爭取更多活動空間跟儲藏空間比較好。」

不過有網友卻點出，不一定要把衛浴完全改掉，可以保留，先用保鮮膜將馬桶封起來，再用塑膠、紙箱之類的東西蓋上做為保護，上面就可以放上架子當作置物櫃，若未來人口變多，可以再把架子拆掉，恢復使用衛浴，「這方法既解決空間不足的問題，未來要轉手也不會有影響。」