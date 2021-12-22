台中市政府為迎接耶誕佳節，施展魔法將全市「亮」起來了！利用絕美燈飾打造絢麗彩光街景，更在舊台中火車站前廣場，布置全台唯一的10公尺高的有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹！從12月下旬一路到明年(2022)，台中全市打造超美耶誕氛圍燈光造景，與您共渡浪漫夢幻的耶誕佳節！

珍珠奶茶耶誕樹、水水耶誕樹、甜蜜夢工廠 絢麗登場

預計2021/12/24-2022/1/9登場的2021耶誕嘉年華活動「台中好甜！甜在其中」，以「甜點」為主題，利用超繽紛的夢幻燈飾，打造出超甜的漂亮場景，除了有全台唯一的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹外，今年更將活動範圍拉大，從舊台中火車站前廣場，一路延伸至柳川、綠川、周邊文史建築台中文學館及市役所等地。

佇立於綠川的「甜到會麋鹿」。(圖/台中市政府提供)

其中，綠川水面駐足的「甜到會麋鹿」，動感流線設計宛如麋鹿有了生命、柳川20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹，光彩炫目的流動循環光雕裝置令人驚豔。走到柳川，也能看見佇立於水面上的「甜蜜夢工廠」，將台中幻化為大型的幸福工廠，期盼將幸福美好傳遞給每位市民。

佇立於柳川水面上的「甜蜜夢工廠」。(圖/台中市政府提供)

全市多區一同點亮台中 打造光彩奪目聖誕夜

台中捷運也將變身聖誕裝扮，包含車站詢問處、3大主題廁所、市政府站外等地點。其中，市政府站外的10米高巨型「夢幻冰藍色聖誕樹」，將於2021/12/20至2022/1/25的每日17:30-21:30點亮捷運站夜空。耶誕期間，屯區藝文中心以3公尺高的「雪白聖誕樹」、「夢幻雪屋」和「耶誕玻璃帷幕」華麗亮相；葫蘆墩文化中心則是以小雪人、可愛麋鹿及巨型雪景聖誕樹等等裝置藝術，打造歡樂耶誕氛圍！

民眾還可漫步到台中文學館，充滿點點星光的種子廣場，宛如甜蜜好動的跳跳糖，成功營造璀璨炫麗的浪漫氛圍，點亮整個周邊環境。大里今年最大光環境計畫「映動台中、光織大里」，以編織工藝為主題，在大里運動公園及臺中纖維館、工藝博物館等周邊環境，用各種燈飾串聯成約500公尺燈光廊道，點亮整個區。

綠川中興大學段自學府路至忠明南路，以「綠川光影幻旅」為主題布展，帶領旅客一起遊走綠川尋光路線；豐原陽明市政大樓周邊則以「豐慶耶誕 雪境樂園」為題，塑造唯美的雪白世界；豐原葫蘆墩公園以豐遊為主軸，原有地貌結合豐原特色，帶領大眾一同體驗豐原生命流動之美，此外，2021/12/24的18:00、12/25、2022/1/1、1/8的19:00，還有4場精彩的無人機展演。

陽明大樓打造大雪人迎賓燈組。(圖/台中市政府提供)

台灣大道市政大樓府前廣場有「2021台中好聖誕」，活動時間為12/19-12/24，活動以公益、家庭為主題，特別打造8米高的充氣雕塑聖誕樹，開放大小朋友近距離擁抱至2022/1/2；同時也與台中在地原創角色誠實君「阿尼斯特」合作，並且台中市教會發展策略聯盟協會規劃此次活動的家族角色，攜手營造不一樣的聖誕節。

柳川20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。(圖/台中市政府提供)

此外，台中市府推動「城市夜景」計畫，審計新村也以「燈光裝置藝術」及「審計電影夜」呈現夜間燈光，成為新興熱門打卡景點；而西屯區七期商辦以台中市七期周邊代表性建築物，為配合夜間營造燈光作業，耶誕節至元宵節期間於每日18:00-22:00點亮。因應疫情期間，防疫依舊不能鬆懈，因此前往人潮聚集場合還是要做好防疫，才能安心過節、一睹台中之美！

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