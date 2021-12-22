這幾天晚上大家沒睡好，都一起在追「激怒李蕾」這場真實世界的婚變大劇！吃瓜的民眾熱議著「見宏就休」、「蕾神之槌」，還有「性成癮症」也成為熱搜關鍵字。

偶像歌手王力宏遭前妻李靚蕾揭露習慣性召妓，罹患性成癮症及自戀性人格，已無形象可言。患有性成癮症的知名男星眾多，包括：麥克道格拉斯、科林法洛、傑克尼可遜、大衛杜契尼等人，及高球名將老虎伍茲都坦承飽受性成癮症之苦。

精神科醫師楊聰財表示，早在一百年前，奧地利心理學家弗洛伊德就提出性成癮概念，患者通常伴隨著以自我為中心的自戀型人格，或是情緒起伏不穩的戲劇性人格。

楊聰財說，曾收治1名20多歲女性愛成癮患者，平均2、3天就要與人發生性關係，平均每週都會換1個性伴侶，只要上床做完愛，對於對方就沒了感覺，開始找下個男人。

由於性愛次數頻繁，該年輕女性感染性病，加上無法與人維持正常感情生活，才驚覺必須正視自己性慾高漲、整天都想性愛等問題，最後至精神科門診就診。

楊聰財指出，女性成癮患者比率較少，門診觀察以男性居多，年紀從20歲到50、60歲均有可能。形成原因可能與幼年生活有關，小時候無法取得長輩關懷，尤其與母親相處時間較少，充滿空虛，以致成年後透過與多人性愛，滿足其陪伴感。

若從腦科學角度分析，人腦中具有快樂中樞，一般人可以透過運動、做好事、享受美食、觀賞電影等方式來刺激快樂中樞，獲得快樂，但性成癮患者只能以性行為刺激快樂中樞，沒有性愛，就快樂不起來。

臨床症狀為無法透過單一伴侶獲得性慾上的滿足，必須經常與不同的人發生性關係，一旦未能滿足性慾衝動，就會坐立不安、焦躁不安，影響工作表現及人際關係。

如何檢視自己是否有性成癮傾向？楊聰財提供3大自我檢視徵兆，分別為「習慣性偷吃」、「常至聲色場所捻花惹草」、「自覺被性掌握所有生活」，如果不斷想與人性愛，且已經干擾到正常生活及工作，就應該就醫。

在治療上，只要患者願意面對自己的異常情慾問題，藥物、認知行為等治療雙管齊下，藥物控制衝動慾望，輔以行為治療，就能不再習慣性偷吃劈腿，能與人發展正常感情及維持婚姻生活。