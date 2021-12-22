過去心臟衰竭患者病程如果走入末期，僅有心臟移植一途，而每年平均有250位等待心臟移植者，卻僅有約70位心臟捐贈者，逾七成（（250-70）/250）患者日盼夜盼也不一定能等到結果，生活品質普遍不佳。近年來長效型左心室輔助器出現，藉人工幫浦協助將血液打入各器官，維持正常身體機能，不僅讓患者安心度過等待移植期，也讓年齡過長無法接受移植的族群，能有機會獲得更長的時間與家人相處，甚至重返工作及社交生活。

●植入長效型左心室輔助器 患者重新找回生活樂趣

心臟衰竭聽起來驚悚，但以廣義來說只要心臟功能不足以維持正常身體機能，即可稱為心臟衰竭。患者初期通常會伴隨「累、喘、腫」等症狀，而隨著疾病進程發展，逐漸無法靠藥物挽救日漸無力的心臟時，就需走向心臟移植，或是裝上長效型左心室輔助器，也就是俗稱的人工心臟。

臺北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心張效煌主任分享，曾有一名患者徐先生，患有擴大性心肌病變，也就是肌肉無力型的心臟衰竭，30多歲時就開始使用藥物控制，服藥8、9年病況突惡化，以致無法再到處遊山玩水，甚至無法工作，後決定植入長效型心室輔助器。

徐先生術後不僅預後佳，因為長效型左心室輔助器只要將電池隨身攜帶，方便性高的特性，他甚至還買了一台沙灘越野車，時常在自己的農地上暢快奔馳，現在常陪太太出外旅遊、爬山，享受失去已久的休閒生活，張效煌主任開心表示，看到患者恢復良好生活品質，是全體醫護同仁努力目標。

●無法換心？ 嚴重心衰竭患者有新選擇

因心臟移植針對65歲以上患者有不少限制，長效型左心室輔助器出現後，提供65歲以上已無法接受心臟移植的患者族群，一項新治療選擇。

張效煌主任說明，傳統換心手術施作後，患者需服用抗排斥、抗感染等數顆藥物，可能影響患者免疫功能，造成感染風險增加，術後也有許多注意事項；而長效型左心室輔助器術後僅需服用一顆抗凝血劑、一顆抗血小板藥，照護相對較簡單，因此近來成為許多人傾向的治療選項。

近年來長效型左心室輔助器使用普及率提升，張效煌醫師指出，國外有許多報告都顯示，長效型左心室輔助器使用年限，在特定族群患者身上已逐漸超過心臟移植的效果。(圖/健康醫療網提供）

●獲健保條件給付 左心室輔助器治療成「現在進行式」

而65歲以下患者雖然申請等待心臟移植條件較低，但因心臟捐贈者的數量有限，常有「等不到心臟」的情形，或是等到心臟但病情突然惡化，不適合施作換心手術。這幾年健保署針對65歲以下病情惡化導致無法手術的族群提供健保條件給付，協助減少患者經濟負擔。

近年來長效型左心室輔助器使用普及率提升，張效煌醫師指出，國外有許多報告都顯示，長效型左心室輔助器使用年限，在特定族群患者身上已逐漸超過心臟移植的效果。舉例來說，德國目前10位心臟衰竭患者中，有9位裝置長效型左心室輔助器，僅有一位做換心手術，因此張效煌主任也說：「人工心臟不是未來趨勢，而是現在進行式。」

●多科別合作評估 台灣心衰竭治療水準持續上升

心臟衰竭需要多科別醫師合作評估，包含心臟外科、心臟內科、心臟麻醉科、心臟復健科，還有營養師進行患者後續的照護，張效煌醫師指出，北榮團隊自民國85年施作亞洲及台灣第一例長效型人工心臟，至今累積許多經驗及技術，

心衰竭團隊也持續與國際各大醫院及心臟中心交流，提升治療水準，期許未來能提供高科技治療給所有有需要的患者。