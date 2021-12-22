B型肝炎者若接受癌症治療時，應特別留意肝功能指數的變化！醫師表示，約每4名B肝患者就有1名可能因癌症的化療藥物影響免疫系統，導致免疫系統下降，讓B肝病毒復發，為此健保已針對此類對象給付口服抗病毒藥物做為預防性投藥。

台北榮總胃腸肝膽科黃怡翔主任表示，除了化療的B肝患者，我們還會特別注意免疫風濕疾病的B肝患者，在長期接受免疫抑制治療下，雖然可有效控制風濕病程，卻可能使B肝再次復發。

(圖/照護線上提供)

●健保給付B肝已放寬！預防性投藥嘉惠更多人

所幸，今(110)年三月健保再擴大B型肝炎給付對象，新增非肝臟之器官移植者、接受免疫抑制劑治療者，並放寬肝纖維化程度F3以上者之使用條件。

其中免疫抑制劑治療者，包含B肝表面抗原陽性患者使用調節免疫的B細胞生物製劑，長期高劑量類固醇，或使用免疫抑制劑治療後產生B肝發作者，都可給予B肝抗病毒藥物治療，不會因B肝引起肝炎，嚴重甚至肝衰竭而死亡。

(圖/照護線上提供)

●治療化繁為簡 不依腎功能調整劑量使患者服藥意願提高

黃怡翔主任表示，癌症患者在進行化學治療時，腎功能可能會隨著化療藥物的進行有所波動，因此建議患者可選擇不需依照腎功能調整劑量的口服抗病毒藥物，一天服用一次，醫師不用因患者的腎功能改變而需調藥費心，患者也因用藥固定且方便，服藥順從性也提高。

預防性投藥可幫助患者避免B肝發作，進而被迫中斷原先治療，而面臨疾病雪上加霜的處境。

(圖/照護線上提供)

●醫籲民眾驗B肝 免疫抑制劑治療前更要檢查！

縱使國內實施新生兒施打B肝疫苗後，B型肝炎盛行率明顯下降，但在35歲以上的成年人或帶有B肝高病毒量的母親所生下的寶寶，即使出生後立即打疫苗和免疫球蛋白，還是有近10%垂直傳染的風險。

因此黃怡翔主任建議民眾都要主動篩檢B肝，也提醒風濕病友在使用免疫抑制劑治療前，也務必先檢測B肝抗原與抗體，若B肝帶原者必須給予口服抗病毒藥物作為預防性投藥，以確保風濕病友在接受免疫抑制治療的安全性。